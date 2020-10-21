Nedim Şener: Siyasi tecrübesi yok denecek kadar az olan Buğra Kavuncu’nun önü ilginç bir şekilde açıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındak 'FETÖ'cü imasını köşesine taşıdı. Şener, "Siyasi tecrübesi yok denecek kadar az olan Buğra Kavuncu’nun önü ilginç bir şekilde açıldı" görüşünü savundu.

Şener, "FETÖ kumpası ile hapsedilen ve İP’ye giren tüm isimler, kuruculardan emekli Tuğgeneral Ali Yörük’ün deyimiyle “dolgu malzemesi” olarak kullanıldı ve partiden ayrıldılar. Tecrübeli siyasetçiler de tek tek tasfiye edildi. Siyasi tecrübesi yok denecek kadar az olan Kavuncu’nun önü ilginç bir şekilde açıldı. Tercihin sebebi siyasi tecrübe ise, tasfiye edilenler ondan çok dahasına sahip. Bu tercihin sebebi ne acaba? Hakkındaki iddialar üzerinde durulacağına muhtemelen Özdağ ihraç edilecek. İleriki günler, parti yönetiminin yanında yer aldığı Kavuncu’nun tercih edilmesinin sebebini gösterecektir." düşüncesini dile getirdi.

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