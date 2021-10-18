Nedim Şener: Sıra, 'Mavi Vatan'ı ilan etmeye gelmiştir

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "ABD; batıdan Yunanistan, güneyden de terör örgütü PKK aracılığı ile Türkiye’ye karşı bir planı devreye sokmuş durumda" iddiasında bulunarak, Türkiye'nin 'Mavi Vatan'ı ilan etmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Şener, yazısında şunları kaydetti:

"Yunanistan, tıpkı Sevr Anlaşması’nda olduğu gibi bu kez 'Sevilla Haritası' adı verilen ve Doğu Akdeniz’de emperyalist paylaşım planına dayanarak bir oldu bitti yaratmaya çalışıyor. Hep birlikte, Türkiye’yi Akdeniz’de 40 bin kilometre karelik bir alana sınırlamak istiyorlar. Oysa, Münhasır Ekonomik Bölge ilanı ile Türkiye’nin hakkı dört katına çıkıyor ve 189 bin kilometre kareye çıkıyor.

Yapılacak şey artık bellidir.

Tarih tekerrür ediyor. Emperyalist ülkeler batıdan, güneyden, karadan ve denizden Türkiye’yi çevreliyor. Kara’dan Misak-ı Milli’mize, yani milli yeminimize 1920’den beri bağlıyız.

Sıra artık denizlerdeki Misak-ı Milli’mizi yani 'Türkiye’nin ilan edilmiş ya da öngörülen deniz yetki alanları' adını verdiğimiz 'Mavi Vatan'ı ilan etmeye gelmiştir."