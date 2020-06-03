Nedim Şener: Karanlık ellerin kurbanı olmamak için hepimizin sağduyulu olması gerekiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Bir süredir Türkiye’de kaos yaratmak isteyen provokatörlere dikkat çekmeye çalışıyorum. Karanlık ellerin kurbanı olmamak için hepimizin sağduyulu olması gerekiyor." görüşünü savundu.

Şener, "Bunların arasında PKK ve FETÖ ya da marjinal sol örgütler var. Ayrıca kendilerine 'tarikat, cemaat süsü vermiş bazı gruplar', sosyal medyada toplumsal şiddet ortamını teşvik eden provokatif paylaşım yapanlar da var. İzmir’de cami minarelerinden Çav Bella çalınması, İstanbul’da bir kilisenin haçının kırılması ve en son Hrant Dink Vakfı’na yollanan tehdit e-mail’i... Kirli eller düğmeye basmış anlaşılan." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Avukat Fethiye Çetin, ilk tehdit mesajından sonra Hrant Dink Vakfı’na ikinci tehdit mesajının yollandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı anında soruşturma başlattı ve ilki gibi ikinci mesajı atan da kısa süre içinde yakalandı. Her iki kişi de tutuklandı ve adli sicilleri bu kişilerin, 2007 yılında Hrant Dink’i katledenler gibi birer suç makinesi olduğunu gösteriyor. Ne Dink’in, ne adına kurulan vakfın çalışmalarından haberi olan bu tetikçileri kullanan bir el var belli ki. Ama bu provokasyonları boşa çıkaracak iki şey var. Birincisi devletin alacağı önlemler. Güvenlik ve adliye birimleri en küçük riski göz ardı etmemeli. İkinci görev biz yurttaşlara düşüyor. Provokasyonlardan, yalanlardan, bizi birbirimize düşürecek haberlerden, paylaşımlardan kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.

Şener yazısında öldüren Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in kardeşi Hosrof Dink'in "Bu ülkeye bir kötülük yapmak istiyorsan, kaos yaratmak istiyorsan ancak böyle bir tehdit atıp Rakel Dink’i hedef alırsın. Bu hiçbir yurtseverin, hiçbir vatanseverin işi olamaz, olsa olsa karanlık ellerin işidir" sözünü tekrarladı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj gönderilmişti. Vakıf yetkilileri tehdit içeren mesajla ilgili Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiğini duyurmuş; vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı 'kardeş masalları' anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor" denmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dahil pek çok kesimden yapılan tehdide tepki gelmiş, Hrant Dink Vakfı'na destek mesajları verilmişti.

TIKLAYIN - Hrant Dink Vakfı: Rakel Dink ve avukatımız ölümle tehdit edildi; yükseltilmesinde sakınca görülmeyen nefret dili azmettirir!

TIKLAYIN - Ölümle tehdit edilen Rakel Dink ve Hrant Dink Vakfı'na destek: Son dönemde üst üste gelen bu saldırılar raslantısal değildir

TIKLAYIN - Hasan Cemal yazdı: Hiç mi değişmeyecek bu memleket?..