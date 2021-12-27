Nedim Şener: İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır; farklı bir isim aday yapılacaktır

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır. Ama Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına asıl itiraz edenler CHP’ye yakın kesimler" dedi. Şener, Millet İttifakı adayının farklı bir kişi olacağını savundu.

Şener, Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı, devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız' dediğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu’nun cümlesindeki Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş için 'öne çıkarılıyorlar' ifadesi önemli. Onları öne çıkaranlar, Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması gerektiğini söyleyenlerle aynı kişiler.

Peki neden, aralarında hiçbir fark olmadığı halde Kılıçdaroğlu aday olmamalı, var mı dürüstçe cevap verecek birisi...

Ne onlar bunu açıkça söyleyebilir, ne de Kılıçdaroğlu onlara rağmen aday olabilir. Karşısındaki cephe geniş, ittifak ortağı partiler ve özellikle kendi partisi CHP’nin içindeki ve yakınındaki kişiler.

Peki ne olacak? Evet siyasetçilerden tutarlılık beklemek doğru değil ama Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığına karşı olduğu açık. Kendisi de aday olamayacağına göre, farklı bir isim beklemek gerekiyor. O isim Abdullah Gül mü? Bence hayır..."

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