Nedim Şener:  Hrant Dink Vakfı’na ölüm tehdidi gönderenlerin ifadelerini okuyunca, “Kirli eller MHP’ye bir tuzak mı kuruyor?” diye düşünmeden edemedim

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "FETÖ suikastıyla öldürülen BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 2007’de Hrant Dink suikastı sonrası 'Bizim tarla çoktan sürülmüş' demişti. Hrant Dink Vakfı’na ölüm tehdidi gönderenlerin ifadelerini okuyunca, 'Kirli eller MHP’ye bir tuzak mı kuruyor?' diye düşünmeden edemedim." düşüncesini dile getirdi.

Şener bugünkü yazısında, "E-posta yoluyla Hrant Dink Vakfı, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’e ve avukatlarına yönelik ölüm tehdidi mesajları gönderen ve hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın resen başlattığı soruşturma sonucu kısa sürede yakalanıp, tutuklanan Hüseyin Ateş ve Ersin Başkan’ın ifadelerini okudum. Sözleri beni şaşırtmadı, her yerinden provokasyon kokuyor." görüşünü savundu.

Şener, "Tehdit mesajlarını gönderenlerin arasında ilginç benzerlikler var değil mi? Daha önce yaşı küçük failler bulunurdu şimdi, 'Şizofrenim...' ya da 'Bende kara büyü var' diyenler ortaya çıktı. Bu hastalıklar tıpkı 18 yaşından önce Rahip Santoro’yu ve Hrant Dink’i öldüren katillerin durumunda olduğu gibi ağır ceza almaktan kurtaran bir durum. Her iki tehdit mesajı atan da ne Hrant Dink’ten ne adına kurulan Vakıf’tan haberdar. Hele eşi Rakel Dink’i ve avukatını açık hedef alması tam bir provokasyon. İfadeleri okurken bir ayrıntı dikkatimi çekti." görüşünü savundu.

Şener, "İkinci tehdit mesajını gönderen Ersin Başkan ifadesinde, 'Ben kimseye bağlı değilim. Kimseden etkilenmiyorum. Herhangi bir örgütle bağlantım yok. Daha önce 2007-2008 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi’ne gidip orada oturuyordum.' Şimdi soruyorum, 1995 doğumlu Ersin Başkan’ın 12-13 yaşında olduğu 2007-2008 yıllarında MHP’ye gidip oturması size inandırıcı geliyor mu? Dikkatinizi çekiyorum, MHP’nin gençlik örgütü 'Ülkü Ocakları' demiyor, doğrudan MHP diyor. Bu ifade bana Hrant Dink cinayetinde tetiği çeken, Ogün Samast ile arkasındaki Emniyet İstihbarat elemanı Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’in Büyük Birlik Partisi (BBP) bağlantısını hatırlattı." FETÖ, komplonun bir ayağını da orada kurmuştu. Nitekim FETÖ suikastı ile öldürülen BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink cinayetinden sonra, 'Bizim tarla çoktan sürülmüş' demişti. 'Şimdi de birileri MHP’yi bu komploların içine çekmeye mi çalışıyor' diye düşünmeden edemedim." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj gönderilmişti. Vakıf yetkilileri tehdit içeren mesajla ilgili Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiğini duyurmuş; vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı 'kardeş masalları' anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor" denmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dahil pek çok kesimden yapılan tehdide tepki gelmiş, Hrant Dink Vakfı'na destek mesajları verilmişti.

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