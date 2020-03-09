Nedim Şener: Gazeteciler MİT haberini kaldırmışken tutuksuz yargılanamazlar mıydı?

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubu hakkındaki haberle ilgili gazetecilerin tutuklanmasını bugünkü köşesinde yorumladı. Şener, "Gazeteciler zaten söz konusu haberi yayından kaldırmışken tutuksuz yargılanamazlar mı?" düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Evet, MİT Kanunu, teşkilat mensuplarının ve ailelerinin kimliklerinin ifşa edilmesini, her türlü kitle iletişim araçlarıyla yayımlanmasını, yayılmasını ve açıklanmasını ayrı ayrı yasaklıyor. Libya’da şehit düşen MİT mensubunun kimliği ve cenaze törenine ilişkin görüntülerin yayınlanması nedeniyle gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç tutuklandı. Denetimli serbest kalan Murat Ağırel hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı. Elbette, MİT mensubunun vatan görevi sırasındaki şehadeti, o ve ailesinin mahremiyeti her şeyin üzerindedir." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Öte yandan gazeteciler hakkında suçlama konusu ceza üç yıl hapis olarak öngörülüyor. Hangi hukukçuyla konuşsam, “Elbette suçlamaya ilişkin delillere dayalı yargılama herkesi kapsar ama suç konusu için üç yıl hapis isteniyorsa, kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa tutuksuz yargılama da kanuni bir haktır” diyor.

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