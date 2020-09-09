Nedim Şener:  FETÖ’cüler devletin can damarlarında kendini belli etmeden hâlâ dolanıyorlar

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 40 kaymakamın FETÖ soruşturması kapsamında görevden alınmasını köşesinde yorumladı. Şener, "FETÖ’cüler devletin can damarlarında sivrilmeden, kendini belli etmeden dolandılar ve ne yazık ki hâlâ dolanıyorlar. Hafta başından itibaren 20’si daha önce açığa alınmış 78 vali yardımcısı ve kaymakamın FETÖ ile iltisak ve irtibatları nedeniyle görevden uzaklaştırılması bunu gösteriyor." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "İçişleri Bakanlığı’nda 15 Temmuz’dan bugüne kadar 1875 mülki idare amirinden 563’ü ile ilgili soruşturma açıldı. 23 Temmuz 2020 günü bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, 1875 mülki amirden 470’i, yani yüzde 25’i ihraç edildi. 93 mülki idare amiri de görevinden uzaklaştırıldı. Ama işte görüldüğü gibi 15 Temmuz darbe girişiminden dört yıl sonra bile 'devletin can damarından' FETÖ’cüler çıkıyor." yorumunu yaptı.

Şener, "Görevden alınanlardan birisi olan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın iki hafta önce Cumhurbaşkanı ve diğer devlet yetkilileriyle fotoğraflarının yayınlanması, birilerine 'Yok artık, ne oluyor?' dedirtti. Elbette FETÖ ile mücadele ara sıra aklına gelenler, FETÖ’nün yapılanmasını, metotlarını bilmeden konuşanlar, FETÖ’yü küçümseyenler, FETÖ ile mücadele konusuna 'güvenlik' değil siyasi çıkar amaçlı yaklaşanlar, FETÖ ile mücadele ediyor görüntüsü altında FETÖ ile mücadele edenlerle mücadele edenlerin, 'Yok artık, daha neler' şeklindeki sahte şaşkınlığı beni şaşırtmıyor." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Kaymakam operasyonu: 40 kaymakam görevden alındı; listede yüzlerce mülki amirin olduğu iddia edildi