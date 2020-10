Kaymakam operasyonu: 40 kaymakam görevden alındı; listede yüzlerce mülki amirin olduğu iddia edildi

T24 ANKARA

İçişleri Bakanlığı’nın, ülke genelinde bazı kaymakamların görevden alınması amacıyla il valilerine gönderdiği talimatlar sonrasında bu sabahtan itibaren kaymakamlar görevden alınmaya başlandı. Görevden alınan kaymakamlar hakkında FETÖ soruşturmaları başlatıldığı öne sürüldü. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla memleketi Ağrı’dan üç kaymakamın FETÖ soruşturmaları çerçevesinde görevden alındığını açıkladı.

T24’ün aldığı bilgiye göre, 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’nün başarısız darbe girişimi sonrasında devlet kadrolarında başlayan tasfiyeler, İçişleri Bakanlığı’na bağlı görev yapan mülki idare amirlerine yönelik soruşturmalar başlatılmasına neden olmuştu.

Özellikle Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “mülki idare mahrem imamları”nın ortaya çıkarılmasıyla birlikte bazı vali, vali yardımcıları ve kaymakamlar haklarındaki adli ve idari soruşturmalar kapsamında görevden alınmıştı.

Mülki idarede görevli bürokratlara yönelik soruşturmalar bir süredir sessizliğe bürünmüştü. Bu süre içinde eski AKP milletvekili Mehmet Metiner ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında “kripto FETÖ’cü personele görev verildiği” konusunda siyasi polemik yaşanmıştı.

Ancak, bu sabah İçişleri Bakanlığı kulislerini hareketlendiren gelişme yaşandı. Ülke genelinde görev yapan kaymakamlardan bazıları İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevden alınmaya başlandı. Bu kapsamda Personel Genel Müdürlüğü’nce hafta sonu isimleri belirlenen kaymakam ve vali yardımcılarının görev yaptığı illerin valilerine talimat gönderildiği öğrenildi.

Talimatların gitmesiyle birlikte ilk aşamada 40’tan fazla kaymakamın görevden alındığı belirtildi. Bu sabah görevden alınanlar arasında Diyarbakır Silvan Kaymakamı ve aynı zamanda belediye kayyımı Mehmet Uslu, Ağrı Diyadin Kaymakamı ve aynı zamanda belediye kayyımı Hasan Doğan ile Şanlıurfa Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl ve Akçakale Kaymakamı Hamza Özer yer aldı.

Soruşturmanın, daha önce mülki idareye yönelik soruşturmayı yürüten Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ile MİT Başkanlığı’nın tespitleri sonrasında başlatıldığı öğrenildi. Listede 400 dolayında mülki idare amiri olduğu öne sürülüyor. Soruşturmanın FETÖ’nün devlet içinde yerleşmeye hız verdiği süreçteki ‘95. Dönem Kaymakamları’ üzerine yoğunlaştığı ifade ediliyor. Görevden alınan kaymakamlar hakkında Ankara’da FETÖ’den adli soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Bu arada, AKP’li Mehmet Metiner, bu sabah kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memleketi olan Ağrı’da üç kaymakamın görevden alındığını açıkladı.

Metiner, paylaşımında “Ata yurdum Ağrı’dan üç kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı. Demek ki neymiş, kripto unsurlar her yerde varlar" görüşüne yer verdi. Metiner’in, aynı paylaşımında “Kurumsal asabiyete gerek yok. Her an tetikte olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıyız” diyerek isim vermeden bir süre önce siyasi tartışma yaşadığı İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik değerlendirme yapması dikkati çekti.