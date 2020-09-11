Nedim Şener: Erol Mütercimler beni tehdit etmişti, sonunda içindeki kötülük ayağına dolandı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, imam hatip mezunlarına yönelik sözleriyle gündeme gelen ekonomist Erol Mütercimler'in kendisini daha önce tehdit ettiğini kaydetti. Şener, "Sonunda içindeki kötülük ayağına dolandı" görüşünü savundu.

Şener bugünkü yazısında, "15 Temmuz sonrası en çok FETÖ’cülerin, 'darbe değil tiyatro' lafları, CHP’nin 'kontrollü darbe' raporu tartışılıyordu. Bu görüşe yakın olanlar yeni yalanlarla iddiayı güçlendirmeye çalışıyorlardı. CNN Türk kanalında konuyu tartışırken milletvekili Aytun Çıray, 'İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın o gece uçakla Gürcistan’a kaçmaya çalıştığını' söyledi. Ben de bunun yalan olduğunu, Efkan Ala’nın o gece THY’nin tarifeli Anadolu Jet uçağı ile Erzurum’dan Ankara’ya geldiğini, uçuş rotası ve bilet koçanının da bunu gösterdiğini söyledim. Zaten yolcu dolu tarifeli uçak ile kaçma girişiminin saçmalığı ortadaydı." ifadesini kullandı.

Şener, "Bunun Erol Mütercimler’in ortaya attığı bir yalan olduğunu söyledim. Erol Mütercimler, benim için ne dediği, ne yazdığı ve ne yaptığı hiç önemli olmayan biriydi. Ama yalanları gerçeği ve toplumu zehirliyordu. Ertesi gün Mütercimler beni cep telefonumdan aradı, hayatımda ilk ve tek konuşmam odur. 'Sen beni nasıl düzeltirsin, sana mı kaldı?' deyince gerekli cevabı verdim. Yetinmedi, 'Bundan sonra seni mahvedeceğim, bak görürsün seni insan içine çıkamaz hale getireceğim, seninle uğraşacağım' diye tehdit edip kapattı." değerlendirmesinde bulundu.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Dediğini yaptı, devamlı programa katıldığı Kadiri tarikatından Haydar Baş grubunun Meltem TV kanalına çıkıp, hakkımda bir sürü yalanı art arda sıralayıp durdu.

Ben de başka platformlarda cevabını verdim ama sonunda Allah’a havale etmekten başka yol kalmamıştı. Sonunda içindeki kötülük ayağına dolandı. İmam hatiplerden mezun olanlara “sahtekâr ve cinsi sapık” deyince gerçek yüzünü herkes gördü. Ben onun bu yüzünü iki yıl öncesinden yazdığım yazılarla anlatmaya çalıştım.

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Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

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