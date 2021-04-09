Nedim Şener: Darbe davaları bitiyor ama Türk milletinin FETÖ ile mücadelesi ve hesabı bitmedi

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Darbe girişiminin üzerinden dört buçuk yıl geçti ve 55 ilde gerçekleşen kalkışma ile ilgili 289 darbe davası açıldı. Bunlardan 287’si tamamlandı. Geriye yalnızca 145 sanığın yargılandığı iki dava kaldı" diyerek, "Evet darbe davaları bitiyor ama, 15 Temmuz gecesi 251 şehit veren, 2.193 gazisiyle ihanete uğramış Türk milletinin FETÖ ile mücadelesi ve hesabı bitmedi" görüşünü savundu.

"Davalar, son derece şeffaf, açık ve evrensel hukuk kurallarına uygun yürütüldü" diyen Şener, "Bugüne kadar sonuçlanan 287 darbe girişimi davasında 1.621 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1.373 kişiye müebbet hapis, 1.821 kişiye değişen sürelerde hapis cezası olmak üzere 4 bin 820 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi. Çoğunluğu er olmak üzere 2.913 kişi ise beraat etti. 894 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi. Bu rakamlar, mahkemelerin her önüne gelene ceza vermediğini göstermiyor mu?" ifadesini kullandı.

Şener, "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele sadece 15 Temmuz darbe davaları ile sınırlı değil elbette. Özellikle, FETÖ’nün mahrem imamlarının, TSK içindeki örgüt üyeleriyle; bakkal, büfe ve bayilerdeki sabit hatlar üzerinden iletişim kurdukları ve 'ankesörlü hat' adı verilen operasyonlar yoluyla da mücadele devam ediyor. Birkaç kez yazdım ama yine hatırlatmak isterim. 15 Temmuz darbe girişimine toplam 8 bin 800 kişi katılmıştı, bunların 5 bin 600’ü FETÖ’cü subay ve astsubaylardan oluşuyordu. Darbeden bir yıl sonra FETÖ’cülerin itiraflarıyla başlayan ankesörlü hat operasyonlarıyla ise darbeye katılan 5 bin 600 kişinin tam dört katı sayıda; 22 bin 386 FETÖ mensubu ortaya çıkarıldı. Bunlardan 20 bin 520’si gözaltına alındı, yüzde 38’i yani 7 bin 743’ü FETÖ’cü olduklarını itiraf etti. İncelemeler sonucunda bu rakamlar daha da büyüyecek gibi görünüyor. O zaman, bu milletin FETÖ ile hesabının bitmediğini herkes görecektir" görüşünü savundu.

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