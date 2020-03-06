Nedim Şener: Barış Terkoğlu'nu yazmadığı bir haberden tutukladınız!

3 Mart 2011'de Odatv'ye yönelik Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve 375 gün hapis yatan Nedim Şener, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Şener, "Odatv sitesinin sorumlu haber müdürü olduğu ve katkıda bulunmadığı bir haber nedeniyle Terkoğlu’nun tutuklanması bana göre yanlıştır" düşüncesini dile getirdi.

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Şener, "Libya’da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin kimliğini açıkladığı gerekçesiyle Oda TV’den sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç tutuklandı. MİT personelinin kimliği hiç açıklanmaz mı? Elbette, eğer bir suça karışmışsa, toplumun haber alma hakkı adına o kişi MİT görevlisi de olsa, gazeteci sonucuna bakmadan riski göze alarak yayınlar. Toplum yararı varsa, gizli belge ve bilgi de yayınlanır. Oda TV’nin haberinde adı geçen MİT personeli ise yasal bir görev için Libya’ya gitmiş, şehit düşmüştü. Elbette şehidin hatırasına ve kimliğinin mahremiyetine saygı her şeyin üzerindedir. Şehidimizin mekânı cennet olsun, ailesine başsağlığı dilerim. Ancak şehidimizin kimliğini herkesten önce bir milletvekili açıklamıştı." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Oda TV’de Hülya Kılınç imzasıyla yayınlanan haber bundan sonra geldi. Kimliği ifşa eden biri varsa, basın toplantısıyla açıklama yapan kişidir. Gazeteciler ise MİT personelinin soyadını gizleyerek ismini yazdı.

Evet, 2937 sayılı MİT yasası, MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerinin, makam, görev ve faaliyetlerinin herhangi bir yolla ifşa edilmesi yanında bunların radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanmasını, yayılmasını veya açıklanmasını yasaklıyor. Ancak dediğim gibi, ismi bir milletvekili açıklamıştı.

Ayrıca hepsinden öte bir de şöyle bir ayrıntı var: Barış Terkoğlu bu haberi yazan kişi değil. O, sitenin “sorumlu haber müdürü” olarak hiçbir katkısı olmadığı bir haberden sorumlu tutularak cezaevine gönderildi. Elbette yargılama sonucunda bir karar çıkacak ama sadece Oda TV sitesinin sorumlu haber müdürü olduğu ve katkıda bulunmadığı bir haber nedeniyle Terkoğlu’nun tutuklanması bana göre yanlıştır. Umarım yakında özgürlüğüne kavuşacaktır.

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