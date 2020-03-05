Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına neden olan 'MİT Kanunu' daha önce hangi haberlerde uygulanmadı?

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Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanması 2014'te yürürlüğe giren MİT Kanunu'nu yeniden gündeme getirdi.

Söz konusu yasaya göre MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler hapis cezası ile çarptırılır.

Ancak hem Barış Terkoğlu'nun savunmasında hem de İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun Mayıs 2019'da Meclis'te yaptığı konuşma MİT Kanunu'na 'muhalefette' farklı uygulamaların olduğunu da gösterdi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmasında 9 yıl önceki Odatv davasına atıfta bulunan Terkoğlu Odatv davasında yargılanan ve cezaevindeki ölen MİT mensubunu hatırlattı ve "Adı, soyadı, ailesinin adı adresi kimlik numarası fotoğrafı, kitaplığındaki kitaplar, müzik kasetleri, iddianamelere konuldu, medyaya servis edildi. Bunun yanlış olduğunu o gün ben savundum. ...Yaşı benden büyük hukuk adamları Odatv davasındaki MİT yöneticisi katledilirken neredeydiler?" diye sordu.

Söz konusu MİT görevlisinin adı Kaşif Kozinoğlu'ydu. MİT mensubu olduğu o dönem bütün yayın organlarında haber yapıldı.

Dikkati çeken başka gelişme ise 2019 yılında yaşandı.

HDP Milletvekili Ahmet Şık 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bir hafta önce Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alan “İşte CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları!” başlıklı haberi haberi hatırlattı. Aynı haber 24.03.2019 tarihinde A Haber'de de yayınlandı.

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu da 25 Mayıs 2019’da Meclis’te yaptığı konuşmada bu habere atfen "Adı geçen arkadaşlarımızın devlet hizmetinde yaptığı önemli işler var. Devlet, mahrem sırlarını saçma sapan bir dille ifşa etmez, ayıptır. PKK ile mücadele özel mevzilenen isimler ifşa edildi. Devlet namusun ifşa etmez, etti" dedi.

Ağıralioğlu Sabah ve A Haber'in yaptığı haberdeki listede 'PKK ile mücadelede özel mevzilenen isimlerin ifşa edildiğini" söyledi.

Hakan Fidan'ı ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki krizden sonra MİT Kanunu'nda değişikli teklifi 17 Şubat'ta Meclis'ten geçti.

Değişikliğe göre MİT mensupları hakkında soruşturma yapılması Başbakan iznine bağlandı. 2014 yılında yapılan değişiklikte de 'MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler'e hapis cezası getirildi. Daha sonra bir düzenleme ile MİT Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili 'MİT Kanuna Muhalefet' gerekçe gösterildi. Ancak farklı iddialar da var.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu savunmasında "iktidar içindeki bizim deşifre ettiğimiz çeteler bizi hedef gösterdi" dedi.

Terkoğlu'nun 'iktidar içi çete' dediği yapı yine Odatv'nin haberlerine ve manşetlerine konu olan 'Pelikancılar'

Pelikancılar adı dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nu istifaya götüren bildiriyle duyulmuştu.