Neden vajinal kuruluk yaşanır?

Vajinal kuruluk, kaşıntı ve yanma hissiyle hayat kalitesini olumsuz etkilediği gibi, ağrılı cinsel ilişkiye neden olarak partnerinle sorun yaşamana da neden olabiliyor.

Women’s Health vajinal kuruluğun altında yatan sebepleri listeledi:

Hormonlar

Östrojen ve testosteron, vajinanın yağlı kalmasını sağlamak için sorumlu olan iki hormondur. Bir dengesizlik, rahatsız edici kuruluk anlamına gelebilir. Özellikle düşük östrojen seviyeleri, doğal yağlamanın olmaması ile ilişkilidir ve menopoz, doğum ve emzirme, ilaçlar ve bazı kanser tedavilerinden etkilenebilen bir durumdur. Bundan muzdarip olan kadınlar günlük bir vajinal nemlendirici deneyebilir.

Stres

Anksiyete sistemini bozabilir ve stres hormonların hızlanabilir. Vücudunun, sindirim ve üreme sistemlerin de dâhil olmak üzere, hayati fonksiyonlarını gereksiz görerek ikinci plana atar.

Temizlik

Gözlerin ve vajinan, vücudun kendi kendine temizleyen iki organıdır – bunun için sabun ya da fırçalama gerekmez. Sabun, köpük banyosu veya vajinal çevreye sprey şeklinde sert kimyasallar değdirdiğinde hassas PH ve yağ dengesini bozdun demektir.

İlaçlar

Doğum kontrol haplarından, anti-depresanlardan kan basıncına ve kanser tedavilerine kadar olan birçok ilaç, vücudunun kendini yağlayabilme kapasitesini etkileyebilir. İlaçlarının yan etkileri hakkında doktorunla veya jinekoloğunla konuş.

Diyabet gibi kronik hastalıklar

Diyabet, özellikle, vajinal kuruluk ve orgazm yetersizliği ile ilişkilendirilmiştir. Genital dokulara kan akışının bozulması, sinir hasarı ve hastalığa bağlı hormonal dengesizlikler hem fiziksel hem de duygusal olarak korkunç rahatsızlıklara neden olur.

Tramva, depresyon ve ilgi eksikliği

‘Islanmak’ sadece uyarılma ile ilişkilendirilmemelidir. Kolay ıslanamamanın pek çok nedeni olmasına rağmen, duygusal refahının ve durumunun vücudunun cinsel deneyimindeki rolünü kabul etmek önemlidir. Olumsuz duygusal tepkiler, cinsel ilişki sırasında ağrı vevajinismus (vajinal penetrasyonda ağrı) da içerebilir.