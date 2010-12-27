Neden, Alevi sözcüğünü kullanmadığını anlattı?

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta sanatçı Sabahat Akkiraz olmak üzere, “Alevilerin sorunlarına değinmiyor, Alevi sözcüğünü kullanmıyor” eleştirilerini yanıtladı.

“Böyle bir lüksümüz yok. Herkesle ilgileniyoruz. Etnik kimlik ve inanç üzerinden siyaset yapmamaya kararlıyım. Önemli olan aydınların, ilgili kesimlerin ortak tepki vermesidir” diyen Kılıçdaroğlu, Alevilik ve yeni MYK ile ilgili şunları söyledi:





İktidar savunamıyor



“Hem 31 yıl önce, hem de geçen hafta Kahramanmaraş’ta yaşananları kim savunabilir ki, iktidar bile savunamıyor. Pek çok yerde yaşanan acı tablolar var. Bunları tümünü de kim savunabilir ki? Ancak önemli olan siyasilerden daha çok, toplumun ortak paydalarını oluşturacak aydınların ve ilgili kesimlerin ortak tepki vermelerini sağlamaktır. Çünkü bunlar birer insanlık sorunu, Türkiye’nin sorunu. Böyle olmalı ki kimse acılara, dramlara tarafmış gibi görünmesin. Ortak tepki verip bir daha böylesi dramların yaşanmaması sağlanmalı.



Dengeli ve kendi içinde tutarlı bir MYK listesi yapmaya çalıştım. Önümüzdeki 6 ayda seçim ve hukuk alanında önemli işlerimiz var. Sandıklara hakimiyet, itirazlar, görevlilerin bilgilendirilmesi gibi. Süheyl Batum Hoca’yı bu nedenle genel başkan yardımcılığına aldım. Burada bazılarının gördüğünün aksine Süheyl Hoca partinin en önemli görevlerinden birine getirildi. Malum tüzük değişikliği sonrası Genel Sekreterliğin görev alanı eskisine göre daha sınırlı. Oraya da daha önce genel sekreter yardımcılığı yapmış Bihlun Tamaylıgil arkadaşımızı uygun gördük. Tecrübelerini katacağına inanıyorum. Şimdi, bu arkadaşlarımızın yardımcıları seçilecek, onlar da kendi alanında uzman isimlerden oluşacak. Bu şekilde verimin artacağını düşünüyorum.





İş dünyası ve sendika



Sivil toplum örgütleriyle ilişkiyi ikiye ayırdım. Sendikacı kökenli arkadaşımız İzzet Çetin yine sendikalarla ilgilenecek. Ancak işveren örgütleri ve meslek odalarıyla da işdünyasından gelen Umut Oran arkadaşımız ilgilenecek.



Parti Meclisi toplantısında aile sigortasını da konuştuk. Hiç boşuna bağırmasınlar, kaynak var. Hükümet bu kaynağı kullanıyor. Ama yanlış kullandığı için geniş kesimlere ulaşmıyor. Biz daha etkin kullanarak, tek çatı organizasyonuyla daha çok sayıda yoksul vatandaşımıza ulaşacağız. Hem de o vatandaşlarımız, hesaplarına yatan parayı kendi öncelikleri doğrultusunda harcayacak, yardım paketleri ile yetinmeyecek. Siz hükümetin bu konuda bağırmasına bakmayın. Zaten şimdiden bizim söylediğimiz yönde harekete geçmişler.”







