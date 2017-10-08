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Politika

Neçirvan Barzani: Türkiye’yle ilişkilerimizi normalleştirmek için her çabayı göstereceğiz

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un, merkezi Irak ve Kürt yönetimi arasında görüşmelerin başlaması için önümüzdeki hafta inisiyatif alacağını belirterek, "Türkiye ile ilişkile

08 Ekim 2017 18:35

DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum\'un, merkezi Irak ve Kürt yönetimi arasında görüşmelerin başlaması için önümüzdeki hafta inisiyatif alacağını belirterek, \"Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesi için her çabayı göstereceğiz\" dedi.
Süleymaniye kentinde IKBY Başbakanı Banzani başkanlığındaki İran Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) heyeti, \'Değişim Hareketi’yle (Goran) ile görüştü. Görüşmeden sonra Rudaw televizyonuna konuşan Barzani, Goran’la en açık toplantılarını yaptıklarını, diyaloğu geliştirmeye hazır olduklarını ve gelecek toplantılar için Goran’dan yanıt beklediklerini söyledi.
Tavırlarının açık olduğunu ve Bağdat ile koşulsuz olarak görüşmeyi talep ettiklerini belirten Barzani, \"Bağdat’ın, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne baskı uygulanması için konuyu diğer ülkelere taşıması, Irak’ın ve diğer ülkelerin çıkarına değildir. Başbakan Abadi’nin şunu anlaması lazım. Bu sorun, Irak’ın bir sorunudur; dış sorun değil\" diye konuştu.
IKBY Başbakanı Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Masum\'un merkezi Irak ve Kürt yönetimi arasında görüşmelerin başlaması için önümüzdeki hafta inisiyatif alacağını da dile getirerek, \"Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesi için her çabayı göstereceğiz\" dedi.

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