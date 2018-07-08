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Politika

Neçirvan Barzani, Ankara'daki törene katılacak

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş törenine katılmak için Ankara'ya geleceği belirtildi

08 Temmuz 2018 16:16

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani\'nin, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçiş törenine katılmak için Ankara\'ya geleceği belirtildi.
Erbil merkezli yayın yapan ve IKBY\'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunun haberine göre, Başbakan Neçirvan Barzani’nin yarın Ankara\'yı ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde saat 17.00\'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçiş törenine katılacağı belirtildi. Haberde, Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’yı ziyaret edeceği belirtildi.
 

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