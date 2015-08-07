Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, emekliye ayrılan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e ‘Devlet Şeref Madalyası’ verileceğini söyledi. Özel, bu madalyayı alan 5’inci Genelkurmay Başkanı olacak.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’a bilgi veren Vecdi Gönül, “Bakanlar Kurulu olarak madalya ile ilgili tavsiye kararını alıp Sayın Cumhurbaşkanı’nın makamına ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Özel’in programlarına uygun bir zamanda 30 Ağustos’tan önce düzenlenecek bir törenle Sayın Özel’e Devlet Şeref Madalyası, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından takdim edilecektir” dedi.

2015 YAŞ kararlarına göre, Orgeneral Necdet Özel’in yerine Genelkurmay Başkanı olarak geçecek ismin Orgeneral Hulisi Akar olacağı belirlenmişti.

İlk olarak İsmail Hakkı Karadayı'ya verilmişti

Madalya ve Nişanlar Kanunu’na göre Devlet Şeref Madalyası, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurtiçinde veya yurtdışında üstün yararlılık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere” veriliyor.

İlk olarak 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’ya verilmişti. 28 Ağustos 1998’deki törende madalyayı Karadayı’ya 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel takmıştı. Karadayı’dan sonra eski Genelkurmay Başkanları emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ile emekli Orgeneral Hilmi Özkök de Devlet Şeref Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Devlet Şeref Madalyası’nı en son eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt almıştı. 27 Nisan Muhtırası’nı bizzat kendisinin kaleme aldığını söylediği belirtilen Büyükanıt’a Devlet Şeref Madalyası verilirken, 2010’da emekliye ayrılan emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a verilmemesi o dönem tartışmalara neden olmuştu. Başbuğ görevi emekli Orgeneral Işık Koşener’e devrederken kendisine madalya verilmemesiyle ilgili bir soru üzerine “Beni hiç ilgilendiren bir konu değil şu anda” demişti.

Başbuğ’dan sonra göreve gelen Koşaner’e de bu madalya verilmemişti. Koşaner, görevde daha 1 yılı dolmadan kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı. Koşaner’in Balyoz ve Ergenekon davaları nedeniyle 2011 YAŞ’ı öncesinde atamalarla ilgili yapılan ön görüşmelerde hükümetle farklı düşündüğü için o dönem Jandarma Genel Komutanı olan Özel dışında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla birlikte tepkilerini ortaya koymak için erken emeklilik istemişlerdi.