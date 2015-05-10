Necdet Özel, 'Görevimi Orgeneral Hulusi Akar'a bırakıyorum' dedi, dönüş için süre vermedi

15 gün izne ayrılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel dilekçesinde “Görevimi Org. Akar’a bırakıyorum” diyerek dönüş için süre vermedi. Özel’in askerlere yönelik operasyonlardan rahatsız olduğu iddia ediliyor.

Ankara, dün akşam üzeri kulislere düşen bir haberle hareketlendi. Suriye’ye müdahale iddiaları başta olmak üzere çok sayıda iddianın konuşulduğu bir dönemde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, 15 gün süreyle izne ayrıldığı duyumları alındı.

Orgeneral Özel’in görev süresinin sonuna yaklaşırken ve Yüksek Askeri Şura toplantısına kısa bir süre kala neden izne ayrıldığı yolunda sorular gündeme gelirken, kulislere çok sayıda iddia yansıdı.

İddiaların artması üzerine Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak servise verilen haberde, Orgeneral Özel’in bir operasyon geçirdiği ve 15 günlük izne sağlık sebepleri nedeniyle ayrıldığı duyuruldu.

Dönecek mi?

Özel’e sağlık sorunu gerekçesiyle 15 gün Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar’ın vekalet edeceğinin belirtildiği haberde, “Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, konu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ile son görüşmesinde ele alındı. Davutoğlu, bu akşam Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başbakan Davutoğlu’nun perşembe akşamı da seçim çalışmalarından sonra Özel’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu, Özel’in 15 gün sonra görevine döneceği belirtildi.” ifadeleri kullanıldı.

Başbakanlık, perşembe günü Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı ziyaretin fotoğraflarını da servis etti.

Geç saatlerde Cumhurbaşkanlığı’ndan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’i telefonla arayarak, “geçmiş olsun” dileklerini ilettiği açıklaması yapıldı.

Dikkati çeken ifade

Milliyet'e konuşan Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Orgeneral Özel’in bir prostat ameliyatı geçirdiğini, operasyonun Gazi Üniversitesi’nde gerçekleştiğini ve Özel’in 15 gün raporu olduğunu belirtti. Ancak Özel’in ani olarak izne ayrılmasının nedenine ilişkin ortaya atılan iddialar konusunda bir bilgisi olmadığını kaydetti.

Özel’in geçirdiği operasyon gerekçesiyle hazırladığı izin dilekçesi dikkat çekici. Kaynaklar, benzer durumlarda söz konusu dilekçelerde genellikle bir süre belirtildiğini ve vekalet ifadesinin kullanıldığını kaydederek, Orgeneral Özel’in dilekçesinin bu çerçevede farklılık taşıdığını kaydettiler.

Kaynaklar, Orgeneral Özel’in söz konusu dilekçesinde rahatsızlığından dolayı operasyon geçireceğini belirterek, herhangi bir süre vermeden, “Görevimi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar’a bırakıyorum” ifadesini kullandığını belirttiler. Söz konusu dilekçenin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve kuvvet komutanlıklarına iletildiği bilgisi de kulislere yansıdı.

YAŞ toplantısı

YAŞ toplantılarının hazırlıkları Mayıs ayında yapılıyor. Önceki yıllardaki YAŞ toplantıları ve toplantıların hazırlık sürecinde Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan ya da soruşturulan personelin terfi ettirilmemeleri, büyük sıkıntı yaratmıştı.

Kulislerde, bu kez de paralel yapı iddialarından dolayı bazı subayların terfilerinin yapılmamasının gündeme geldiği, bu durumun da karargahta sıkıntı yarattığı iddiaları konuşuldu. Kaynaklar, Özel’in, hükümetin Suriye’ye yönelik müdahalede bulunulması yönündeki taleplerinden rahatsızlık duyduğu için bu yolu seçtiği iddialarını ise doğrulamadı.

Akşam saatlerinde gündeme düşen haberden sonra, kulislere, hükümetin Özel’in geçirdiği operasyondan haberdar olduğu ve olağanüstü bir durum bulunmadığı yönünde haberler de yansıdı.

Genelkurmay Başkanı’nın, İstanbul’daki Savunma Fuarı İDEF’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gitmesi nedeniyle, kendisine eşlik etmek için operasyonu birkaç gün ertelediği haberleri konuşuldu.

Akar’ın da olağanüstü bir durum bulunmadığı için önceden planlandığı şekilde, Siirt’e giderek rutin birlik denetlemelerini yaptığı ifade edildi.

Aynı saatlerde, Habertürk’e konuşan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da Özel’in izine ayrılmasının olağanüstü bir durum olmadığını belirterek, “Herkes görevinin, makamının gerektirdiği sorumluluk içinde vazifesini yerine getirmek için yoğun uğraş veriyor” dedi.

Tutuklama rahatsızlığı

Özel’in, MİT tırlarının Adana’da durdurulması olayı nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay’ın tutuklanması, aynı soruşturmada daha önce de sayıları 15’i geçen askerlerin tutuklanmış olması bu rahatsızlığı artırdı. Söz konusu olayda, kolluk kuvveti olarak görev yapan jandarmanın, kanuni zorunluluk gereği savcının talimatlarını yerine getirdiği için sorumlu tutulduğu düşüncesinin rahatsızlığın kaynağı olduğu öne sürüldü.

Sitem iddiası

Ağustosta yapılacak olan YAŞ’da emekliye ayrılacak olan Özel’in, YAŞ toplantısının hemen öncesine denk gelen izni kulisleri hareketlendirdi. Ergenekon ve Balyoz tutuklamaları nedeniyle sıkıntılı dönemler geçiren ve bu sıkıntıyı zaman zaman dışa vuran Özel’in subaylara dönük paralel yapı iddiaları çerçevesindeki tutuklamalar nedeniyle rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.