T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay Başkanı 15 gün rapor aldı

Necdet Özel'in küçük çaplı bir operasyon geçirmesi bekleniyor

09 Mayıs 2015 21:33

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in sağlık sorunları nedeniyle 15 günlük rapor aldığı öğrenildi. Özel'in küçük çaplı bir operasyon geçirmesi bekleniyor.

Suriye'ye operasyon iddialarının konuşulduğu bir dönemde Özel'in Genelkurmay Karargahı'na gitmediğinin ortaya çıkması başkentte bir anda hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. 

Ancak Özel'in, sağlık sorunları nedeniyle 15 gün rapor aldığı öğrenildi. Bu süre içinde Genelkurmay Karargahı'na gitmeyecek olan Özel'in küçük çapta bir operasyon geçirebileceği de ileri sürüldü. Askeri kaynaklar, Özel'in sağlık sorunu nedeniyle rapor aldığını doğrularken, rahatsızlığı hakkında bilgi vermekten kaçındılar. 

Uğur Ergan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Özel'in rahatsızlığından dolayı İstanbul'daki Savunma Fuarı İDEF'e de gitmeyi düşünmediği ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fuara gitmesi üzerine son anda İDEF'e katıldığı öğrenildi. Özel'in raporlu olduğu süre içinde Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar vekalet edecek. Orgeneral Özel geçen yıl Temmuz ayında da strese bağlı olarak gözündeki zona nedeniyle bir süre GATA'da tedavi görmüştü.

Haberin tamamı için tıklayın.

ETİKETLER

nejdet özelraporaldıgenelkurmay başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24