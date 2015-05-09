Genelkurmay Başkanı 15 gün rapor aldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in sağlık sorunları nedeniyle 15 günlük rapor aldığı öğrenildi. Özel'in küçük çaplı bir operasyon geçirmesi bekleniyor.

Suriye'ye operasyon iddialarının konuşulduğu bir dönemde Özel'in Genelkurmay Karargahı'na gitmediğinin ortaya çıkması başkentte bir anda hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.



Ancak Özel'in, sağlık sorunları nedeniyle 15 gün rapor aldığı öğrenildi. Bu süre içinde Genelkurmay Karargahı'na gitmeyecek olan Özel'in küçük çapta bir operasyon geçirebileceği de ileri sürüldü. Askeri kaynaklar, Özel'in sağlık sorunu nedeniyle rapor aldığını doğrularken, rahatsızlığı hakkında bilgi vermekten kaçındılar.



Uğur Ergan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Özel'in rahatsızlığından dolayı İstanbul'daki Savunma Fuarı İDEF'e de gitmeyi düşünmediği ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fuara gitmesi üzerine son anda İDEF'e katıldığı öğrenildi. Özel'in raporlu olduğu süre içinde Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar vekalet edecek. Orgeneral Özel geçen yıl Temmuz ayında da strese bağlı olarak gözündeki zona nedeniyle bir süre GATA'da tedavi görmüştü.

Haberin tamamı için tıklayın.