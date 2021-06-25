Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin avukatı Alioğlu'nun ölümüne soruşturma

Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan 39 yaşındaki Hüseyin Ersan Alioğlu, Kadıköy'de kaldığı rezidansın 5. katından atlayarak hayatına son verdiği belirtildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu, kaldığı rezidansın 5. katından atladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri belirtildi. Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi.

Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.(DHA)