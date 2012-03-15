Necati Şaşmaz KKTC'nin turizm ateşesi oldu

T24 - “Kurtlar Vadisi” dizisinin “Polat Alemdar” karakteriyle bilinen oyuncu Necati Şaşmaz, KKTC'nin “fahri kültür ve turizm ataşesi” oldu.

Başbakan İrsen Küçük, Necati Şaşmaz ile beraberindeki heyeti Başbakanlıkta kabul etti. Görüşmede Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel de hazır bulundu.

Bakanlar Kurulu'nun bir süre önce, KKTC'nin tanıtım faaliyetleri kapsamında aldığı kararla, fahri ataşe olan Şaşmaz'a Türkçe ve İngilizce hazırlanan fahri ataşelik belgeleri, KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel tarafından verildi.

Necati Şaşmaz, görüşmede fahri turizm ve kültür ataşesi görevine layık görülmesinden dolayı teşekkür etti. KKTC'yi tanıtıcı faaliyetlerin yurt dışında gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak ve turizme yönelik çalışmalarına bugün itibarıyla başlayacağını belirten Şaşmaz, “Üstelendiğim bu önemli görevi en iyi şekilde yerine getireceğimi huzurlarınızda belirtmek isterim” dedi.

KKTC'ye yardım için elinden geleni yapmak istediğini ifade eden Şaşmaz, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş zamanında da dizilerinin Kıbrıs'a ilgisinin bilindiğini aktardı.

Rauf Denktaş'ın Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığını anımsatan Şaşmaz, “Elimizden geldiğince yavru vatanımızın bütün dünyaya tanıtımını nasıl sağlayabiliriz, nasıl bir turizm ülkesi haline getirebiliriz çabasındaydık. Dizimizde de bu yüzden birkaç kez zikredildi. Sayın Denktaş'la bu oldu” diye konuştu.

Şaşmaz, bundan sonra alacağı görevlerle hem Kıbrıs, hem Türkiye'ye faydalı olmaya çalışacağını vurguladı.

Küçük: Tanıtmaya çok ihtiyacımız var

Başbakan İrsen Küçük de Şaşmaz'a, fahri ataşelik görevini kabulünden dolayı teşekkür ederek, KKTC'nin tanıtmaya çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Küçük, kendisinin çok fazla televizyon izleme fırsatı bulamadığını ancak Kurtlar Vadisi dizilerinin Kıbrıs'ta da ilgiyle izlendiğini kaydetti.

Gazetelerde bugün dizide kendisinin de rol alacağı yönünde haberler çıktığına işaret eden Küçük, böyle bir şey konuşmadıklarını belirtti. Necati Şaşmaz'ın kamuoyunda etkili bir konumda bulunduğunu ifade eden Başbakan Küçük, turizm ve kültür faaliyetlerine büyük katkısı olacağına inandığını dile getirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı'nın da rol aldığı dizinin faydasını gördüklerini, 2011'de turizmde iyi bir yıl geçirdiklerini anlatan Başbakan Küçük, Türkiye ile aldıkları teşvik önlemleriyle geçen yıl istenen noktaya gelindiğini ancak hedeflere henüz ulaşılmadığını ama ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Turizmde 2012'nin geçen yıldan daha iyi olacağına dair göstergelerden örnekler veren Küçük, Turizm Bakanlığı'nın etkili çalışmaları, Türkiye Turizm Bakanlığı'nın da büyük katkısıyla bu olumlu gelişmelerin sağlandığını anlattı. Başbakan İrsen Küçük, Necati Şaşmaz'ın bundan sonraki çalışmalarında KKTC'nin turizm yönünü öne çıkarmasından çok memnun olacaklarını ifade ederek, “Çünkü ihtiyacımız olan bir sektör” dedi.

'Harıl harıl çalışacağız'

Bunun üzerine yeniden söz alan Necati Şaşmaz da, fahri ataşe teklifi alır almaz neler yapabileceklerine dair arkadaşlarıyla görüşmeler yaptığını, bundan sonra da harıl harıl neler yapacaklarına dair çalışacaklarını vurguladı.

Şaşmaz, Başbakan Küçük'ün yönlendirmelerine de her zaman ihtiyaç duyacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Necati Şaşmaz'a KKTC Fahri Kültür ve Turizm Ataşesi belgesinin Türkçesini Başbakan İrsen Küçük; İngilizcesini de Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel verdi.

Bakan Üstel de, belgeyi verirken yaptığı konuşmada, bir Kıbrıs sevdalısı olan Necati Şaşmaz;ın Kuzey Kıbrıs;ı, doğal ve tarihi güzelliklerini ve KKTC;yi filmlerinde, dizilerinde ve farklı etkinliklerinde her platformda ön plana çıkaracağı inancıyla “fahri kültür ve turizm ataşesi" belgesini takdim ettiğini söyledi.

Şaşmaz, kabulde, bir çocukla fotoğraf da çektirdi.

KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel tarafından da kabul edilen Şaşmaz, beraberindekilerle, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş'a taziye ziyaretinde bulundu.