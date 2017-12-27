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Yaşam

Necati Şaşmaz duyurdu; Kurtlar Vadisi ekrana geri dönüyor

Dizinin yeni bölümlerinde Myanmar'dan da hikâyelerin yer alacağı belirtildi

27 Aralık 2017 21:23

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin yakın zamanda ekranlara geri döneceğini açıklandı.

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı, oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, şubat ayında ekranlara gelecek "Kurtlar Vadisi Kaos"ta, Myanmar'dan da hikayelerin yer alacağını söyledi.

Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." dedi.

Yakın zamanda fragmanı yayınlanacak

İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, "Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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