Nebil Özgentürk'ten Nâzım Hikmet'in 120. doğum gününe özel belgesel

T24 Kültür Sanat

Nâzım Hikmet, 120. doğum gününde özel bir belgeselle anılacak. Yapımcılığını Nâzım Hikmet Sanat Vakfı ve Bir Yudum İnsan Film'in üstlendiği "Nâzım 120 Yaşında" adlı belgeselin yönetmen koltuğunda Nebil Özgentürk yer alıyor. Belgeselde Nâzım Hikmet'i oyuncu Şahin Sancak'ın canlandırıyor. Sancak'ı Nâzım Hikmet'e Türkiye'nin önemli profesyonel makyaj sanatçılarından biri olan Derya Ergün dönüştürdü.

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın 30. yılı için hazırladığı belgeselin kısa versiyonu 3 Haziran 2020 tarihinde, büyük şairin ölüm yıldönümünde yayınlanmıştı.

Belgeselin görüntü yönetmenliğini Tufan Kılınç, sanat yönetmenliğini Devrim Ö. Ünal üstlenirken, kostüm tasarımını Baran Uğurlu, belgesel filmin genel koordinatörlüğünü Zeynep Erpamir, editörlüğünü Volkan Evcim ve Murat Karakuş, danışmanlığını ise Nuriye Ural Akman ve Melda Davran yapıyor.

Belgeselin final çekimleri Moskova'da yapıldı

Belgeselin Türkiye çekimleri; Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın içinde yer alan Nâzım Hikmet Anı Odası, Beykoz Kundura Fabrikası, Büyükada, TÜRVAK Sinema Müzesi'nde yapıldı. Nebil Özgentürk yönetimindeki çekim ekibi geçtiğimiz hafta vakfımızın konuğu olarak final çekimleri için şairin ölümüne kadar yaşadığı Moskova'daydı.

İlk gün Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü içerisinde şairin kullandığı daktilo ve orijinal kitapların bulunduğu kütüphanede başlayan çekimler; akşam yaşadığı ve öldüğü evin avlusunda karlı ve soğuk bir gecede devam etti.

İkinci gün Nâzım'ın hararetli konuşmaları yaptığı Moskova Yazarlar Birliği'nin toplantı salonunda ve aynı binada yer alan kendisinin sık sık kullandığı; Nesimi, Puşkin, Tolstoy'un halı dokuma tablolarının duvarlarını süslediği ve o yıllardaki orijinal haliyle korunan çalışma odasında iç mekan çekimleri yapıldı. Ardından Yazarlar Birliği'nin çevresi ve Kremlin civarında dış mekân çekimleri tamamlandı. Beş gün süren çalışmada Nâzım'ın yaşadığı, bulunduğu ve gezdiği alanlarda çekimlerin yapılmasına özen gösterildi.

Zülfü Livaneli'nin şarkı haline getirdiği, Nâzım'ın 1956 yılında yazdığı "Karlı Kayın Ormanı" adlı şiir, şairin memleket hasretinin tepe noktasıydı. Bu şiir için ormanda Moskova'nın soğunda yapılan çekimler; Nâzım'ı canlandıran Şahin Sancak ve tüm çekim ekibini epey zorladı.

"5 ay gibi bir sürede çekebileceğimiz bu belgeseli, 5 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlayabildik"

"Nâzım 120 Yaşında" adlı belgesel için Moskova'ya gelen Nebil Özgentürk, "İzinler, onaylar, bürokratik engeller nedeniyle 5 ay gibi bir sürede çekebileceğimiz bu belgeseli, Nâzım Hikmet'e olan saygı ve Moskova Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır'ın kurduğu dostluklar ve dostları sayesinde 5 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlayabildik" ifadelerini kullandı.

15 Ocak 2022'de yayınlanacak

Büyük çabalarla hazırlanan belgeselin final bölümü Türkiye ve Rusya'dan 12 kişinin buluştuğu bir ekiple yapıldı. Emeği geçen herkes 15 Ocak 2022 tarihinde Nâzım dostlarının beğenisine sunulacak olmasının heyecanını yaşıyor.