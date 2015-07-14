Nebil Özgentürk, Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Cüneyt Arcayürek’ten boşalan, Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine, belgeselleriyle bilinen Nebil Özgentürk getirildi. Karar, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve köşeyazarı Hikmet Çetinkaya tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Cumhuriyet gazetesi, kurucusu Nadir Nadi’nin vasiyeti üzerine Cumhuriyet Vakfı’na devredilmişti. Gazetenin imtiyaz hakları, herhangi bir şahsa ya da gruba değil, sadece Cumhuriyet Gazetesi Vakfı’na ait bulunuyor.

Özellikle Bir Yudum İnsan, Türiye’nin Hatıra Defteri ve Yaşamdan Dakikalar belgeselleriyle bilinen Nebil Özgentürk, 1965 yılında Adana’da doğdu. İzmir Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Özgentürk, gazeteciliğe üniversite dergilerinde muhabirlik ve fotoğrafçılık yaparak başladı. Günaydın gazetesinin İzmir Bürosu’nda polis, politika, haber muhabirlikleri yapan Özgentürk, daha sonrasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Nebil Özgentürk’ün 1994 yılında yapmaya başladığı, “Bir Yudum İnsan” programı, 9 yıl devam etti.