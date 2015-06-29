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İşte Cüneyt Arcayürek'in son mektubu

'Yaş 87. Yolun sonu eder!'

29 Haziran 2015 14:54

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, geçtiğimiz hafta Salı günü (23 Haziran 2015) yaşamını yitiren Türkiye basınının en kıdemli isimlerinden Cumhuriyet gazetesi yazarı ve gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Arcayürek'in hastaneye yatmadan hemen önce gazeteye bıraktığı mektubu yayımladı.

"Gazeteye gelen mektuptan, 'dosta düşmana' selam satırları çıktı" diyen Dündar, Arcayürek'in mektubunu şöyle aktardı:

“Uzun yolculuğa hazırlandığım sırada bu mektubu yazıyorum.(...) Tanıyana, tanımayana, dosta, düşmana selamlar. 

Eyvallah! 
Son yazı başlığım: 
Yaş 87. Yolun sonu eder!”

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