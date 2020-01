Önceki gün (23 Haziran 2015) yaşamını yitiren Türkiye basınının en kıdemli isimlerinden Cumhuriyet gazetesi yazarı ve gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyesi Gazeteci Cüneyt Arcayürek son yolculuğuna uğurlandı.

Törende taziyeleri, Cüneyt Arcayürek'in eşi Esin Arcayürek ile Cumhuriyet Gazetesiadına da Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar kabul etti.



Törene, TBMM geçici Başkanı CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP milletvekilleri ve Cumhuriyet Gazetesi eski yöneticileri olan milletvekilleri Mustafa Balbay ile Utku Çakırözer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Arcayürek'in aile yakınları yanı sıra CHP eski milletvekili Güldal Mumcu, T24 yazarı Hasan Cemal, gazeteciler Altan Öymen, Emre Kongar ile bazı meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cenaze töreninde Cüneyt Arcayürek'in ölümünün ardından duygularını anlatan Deniz Baykal, "Tutarlılığın ilke ve inanç anlayışının ön planda olduğu, siyasi duruşun önemsendiği, bu doğrultuda bütün çabasıyla mesleğini yapmayı tek amaç bilen bir meslek ahlakının, bir gazetecilik anlayışının son büyük temsilcilerinden birisiydi" dedi. Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gazetecilik ve siyaset anlayışının, basına hakim olan ilkelerin ve değerlerin çok köklü bir değişim yaşamasına karşın, Arcayürek, hiçbir şey değişmemiş gibi aynı doğrultuda kararlılıkla mesleki çalışmalarını sürdürdü. Tabii onun bu tutumunun altında büyük bir ahlak anlayışı, meslek sorumluluğu anlayışı yatıyor. O nedenle onu seven sevmeyen herkes gazetecilik anlayışına saygı duyuyor. Bir kayıptır, bir önceki dönemin büyük bir kaybı artık aramızda değil, Allah rahmet eylesin. Basın dünyasına, ailesine, seven herkese başsağlığı diliyorum. Umarım gazetecilik tarihimiz yazılırken, bu örnekler hakettikleri şekilde değerlendirileceklerdir."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal, Arcayürek'in eşi Esin Arcayürek'e taziyelerini ilettikten sonra cenaze namazında birlikte saf tuttu. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.





Kılıçdaroğlu, kendisiyle birlikte makam aracı yanına kadar yürüyerek buradan uğurlamak isteyen Baykal'a, "Olmaz efendim, lütfen" diye ısrar ederek beklememesi konusunda ısrarcı oldu. Baykal, buna karşılık "Buyurun buyurun lütfen. Bu geçici başkanlık, geçici başkanlık" diye gülerek makam aracına binmesini bekleyerek, el sallayarak uğurladı.



Taziyeleri kabul eden Arcayürek'in eşi Esin Arcayürek da duygularını anlatırken, "Güçlü sabırlı olmam lazım. Gurur veren bir eşimi bıraktım, yalnız kaldım yıllar sonra. Zor olacak" dedi.



Meslektaşları anlattı



CHP Milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Balbay, Cüneyt Arcayürek'in içinde hep yeniyi arama ve büyük bir yazma duygusu ve okura ulaştırma duygusu olduğunu belirterek, "Arcayürek, çok büyük bir gazeteci olarak öldü. Haberciliğin başı sağolsun diyorum. Uzun yıllar soluksuz bu mesleği sürdürebilmek Türkiye'de çok çok zor ama Arcayürek bunu başarmış biriydi. Bu meslekte köşe yazıları yazdı, yorumlar yaptı ama birinci kimliği muhabirlikti" dedi.



Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da duayen bir meslek büyüğünü kaybettiklerini belirterek, "Yeri kolay doldurulamaz bir isim. Ama onun ilkelerini, onun anısını yaşatmaya gayret edeceğiz" dedi.



CHP Eski Genel Başkanı ve gazeteci- yazar Altan Öymen de Arcayürek'in bütün yakınlarına ve okurlarına, meslektaşlarına başsağlığı dilediğini belirterek, "Cüneyt Arcayürek Türk basınını çok değerli bir gazetecisiydi. Ve, aslında bir muhabirdi, öyle başladı gazeteciliğe. Ondan sonra yazarlık yaptı, yorumlar yazdı, kitaplar yazdı. Fakat bunları yaparken de muhabirliğini ve bu heyecanı hiç bırakmadı. Kitapları da yakın tarihe ışık tutan eserlerdir. Onları bırakarak gidiyor aramızdan. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına, okurlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı dilerim" diye konuştu.

Hasan Cemal: Gazeteci milletinin başı sağolsun





T24 yazarı Hasan Cemal, Cüneyt Arcayürek'in kendisi için meslektaş değil bir baba olduğunu belirterek, yıllardır Ankara'da haber kovaladığını kendilerinin de peşinden koştuklarını söyledi. Cemal, şöyle konuştu:



"Hakikaten haberle yaşayan, 'haber atlatma'yla yaşayan, bunu yapamadığı günlerde de huzursuz olan bir ağabeyimizdi. Çok güzel şeyler yaşadık. Gazeteci milletinin başı sağolsun. Haber kovalayan bir gazeteci neslinin çok parlak temsilcilerinden biriydi. İnşallah yine haberciliğin ön plana çıktığı, haber atlatmanın ön plana çıktığı günlere medyada döneriz. O zaman o da daha rahat uyur diye düşünüyorum."



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de Arcayürek’in eşi Esin Arcayürek’e telgraf gönderdi. Özel, telgrafında şu mesajları iletti:

“Değerli eşiniz Türk gazeteciliğinin saygın ve duayen isimlerinden Sayın Cüneyt Arcayürek’in siz sevgili ailesine, basın dünyasına ve dostlarına veda ederek sonsuz yolculuğuna uğurlanışını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Sayın Cüneyt Arcayürek’in kaybından dolayı duyduğunuz derin acınızı yürekten paylaşıyor, merhuma yüce Allah’tan rahmet, size, aile yakınlarınıza, basın çalışanlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.”

Parlamento Muhabirleri Derneği’nden yapılan açıklamada, Arcayürek’in son nefesine kadar haber peşinde koşarak muhabir kalmayı başarabilen bir usta olduğu belirtildi.