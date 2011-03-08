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Politika

NEBİL İLSEVEN İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A)

08 Mart 2011 14:01

-NEBİL İLSEVEN İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - CHP İstanbul İl Başkanı Nebil İlseven, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İlseven, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partideki görevinden istifa ettiğini bildirdi. İlseven, şunları kaydetti: ''Ben dün öğeleden sonra itibarıyla genel merkezimize bir yazıyla ulaşarak, görevden affımı arz ettim kendilerine. Ben bireysel olarak, dün itibarıyla 53 gündür görev yapıyordum. Biliyorsunuz CHP'nin en uzun iktidar dönemi 57 gündür, geçen 20 yıl içinde. Dolayısıyla 53 gün az bir dönem değil. Burada yönetim yaklaşımlarımızdaki, anlayışlarımızdaki farklılık nedeniyle genel merkezimizin elini rahatlatmak, İstanbul'daki çalışmayı daha etkin ve daha etkili olarak yürütmek konusundaki düşünce ve planlarını daha rahat uygulamaya koymasını teminen benim geri çekilmemin uygun olacağını düşündüm ve bunu kendilerine bildirdim.''

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