Nebahat Çehre: Klasik evde oturan, gelini ile oğluna hâkimiyet kuran anne rolünden bıktım

Oyuncu Nebahat Çehre, anne rollerinden bıktığı için gelen teklifleri reddettiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Sayit Durmaz’ın haberine göre, Çehre, “Bana uyan tarzda rol çıkarsa ekrana döneceğim, yoksa bu şartlarda dönmeyi düşünmüyorum. Ben değişik karakter istiyorum. Klasik anne tipinden çıkmak istiyorum. Tabii anne yaşındayım ama o anlamda söylemiyorum. Bizim yaştaki kadınların toplumda ne kadar faydalı olan meslekleri var değil mi? Klasik evde oturan, gelini ile oğluna hâkimiyet kuran anneden artık bıktım. Sıra dışı roller istiyorum.” dedi.

Tatil planı sorulan Çehre, “Ayda 100 bin lira istiyorlar yazlık yerlerdeki evlere. Benim yazlığım yok. En güzeli arkadaşın yazlığı, en güzel tekne arkadaşın teknesi” ifadesini kullandı.