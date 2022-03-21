Doğa bilimci Prof. Doğan Kantarcı'dan zeytin yönetmeliğine: Başka bir yere taşınamaz, yoksa ölürler!

Hükümetin kömürle çalışan termik santrallerin talebi üzerine çıkardığı yönetmeliğe tepki gösteren Doğa bilimci Prof. Doğan Kantarcı, hazırladığı 29 sayfalık raporunda, zeytin ağaçlarının niçin taşınamayacağını bilimsel verilerle sıraladı. Kantarcı, durumu “Ne yönetmelikle gündeme gelen Akbelen'in ne de başka bir yerin, hiçbir yere zeytini taşınamaz, taşınırsa ölür” diyerek özetledi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, zeytinliklerin genelde kireç taşından oluşmuş topraklarda yetiştiğini, eğimli arazideki zeytinliklerin ise orman alanındaki yabani zeytin ağaçlarının ve delicelerin aşılanması ile kazanıldığını belirten Prof. Kantarcı, “Taşlı ve taşların arasında köklerin geliştiği bir arazide zeytin ağaçlarını söküp, taşımak mümkün değildir. Aksi halde sökme sırasında, ağacın topraktan su ve besin maddesi almasını sağlayan ince kökleri kopar. Ne yönetmelikle gündeme gelen Akbelen'in ne de başka bir yerin, hiçbir yere zeytini taşınamaz, taşınırsa ölür” tespitinde bulundu.

Prof. Doğan Kantarcı, kanuna aykırı olarak çıkarılan yönetmelikte zeytinliklerin sökülmesi, taşınması ve maliyetlerin üstlenilmesi konusunda ‘kişilere' atıf yapıldığına da dikkat çekerken, bu ifadelerle belirli kişiler ve şirket sahiplerini işaret edildiğini söyledi. Kantarcı, “Kişiye özel düzenleme yapılamaz. Ne yazık ki yönetmelikteki ifadeler düzenlemenin kişiye özel çıkarıldığını gösteriyor” dedi.

Yönetmeliği uygulamaya kalkışanların suç işlemiş olacağını dile getiren Kantarcı, zeytinliği taşıyacak uygun alanların kalmadığını, olanların zaten zeytinlik yapıldığını belirtti.