AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın kendisine yönelik "Acının keyfini yaşayan kadın, sus sen" şeklindeki sözlerine ilişkin, "Bana her kürsüye çıktıklarında evladım üzerinden saldırıda bulunuyorlar. Ben bu çirkin cümleyi ve bu sözün sahibini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi. Eronat'ın basın toplantısı sırasında gözlerinin dolduğu gözlendi.

Eronat, Sakık'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında kendisine yönelik sözleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Genel Kurul'da çok elim ve bir anneye söylenmemesi gereken bir cümlenin sarf edildiğini ifade eden Eronat, "Ben yola bir anne olarak çıktım. İstedim ki çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın, çocuklar babasız kalmasın. Bu mücadele ile yola çıktım" diye konuştu. Anneliğin ideolojisi olmadığını vurgulayan Eronat, şunları kaydetti:

"Ne yapsaydım yani? Evladımın acısını alıp otursa mıydım? Ben mücadele yolunu seçtim. Çözüm için mücadele yolunu seçtim. Anneler, çocuklar için mücadele yolunu seçtim. Bana her kürsüye çıktıklarında evladım üzerinden saldırıda bulunuyorlar. Ben bu çirkin cümleyi ve bu sözün sahibini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum." Eronat, kendisi de evlat acısı yaşamış bir baba olarak Sakık'ın sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise, "Evlat ölümleri üzerinden mi siyaset yapacağız? Ben onun evlat kaybetmesi üzerinden siyaset yapamam. Kaybedilen evlattır. Ben bütün evlatlar için üzülüyorum" dedi.