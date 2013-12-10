BDP, Meclis Başkanlığı’nı mahkemeye veriyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri gergin başladı. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın görüşmelerine geçilmeden önce söz alan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, partisinin muhalefet şerhinin çıkarılmasından sonra Bütçe Tasarısı raporunun eksik olduğunu ve görüşülemeyeceğini öne sürerek “Böyle devam ederseniz, Meclis Başkanlığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine şikayet edeceğiz, mahkemeye vereceğiz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın Genel Kurul’da yemin ederek görevine fiilen başlaması ardından söz alan Hasip Kaplan, yeniden basılan Bütçe Tasarısı raporunun eksik olduğunu öne sürerek usul tartışması açılmasını istedi. Kaplan, “Hiç kimsenin, BDP’nin muhalefet şerhini rapordan çıkarmaya, yok saymaya hakkı yoktur, olamaz” diye konuştu. Balbay’ı kutlamak için CHP Grubu milletvekillerinin yarattığı kalabalık nedeniyle kısa bir süre kürsü arkasındaki basamaklara oturarak bekleyen Hasip Kaplan, Meclis Başkanı Çiçek’in yeniden mikrofonunu açmasıyla konuşmasına devam etti. Kaplan, dün Genel Kurul’da açılan usul tartışması sonrası BDP’inn bütçe şerhinin rapordan çıkarılması için karar alındığını hatırlattı. Kaplan, “Bu noksanlığın giderilmesi için Meclis Başkanlığı’nın BDP’ye yazı yazmadığını, yeni muhalefet şerhini istemediğini” belirterek “Ortaya iki rapor çıktı. Biri sansürlü rapor, diğeri hakiki rapor. Siz bu yanlışa devam ederseniz Meclis Başkanlığını Avrupa insan Hakları Mahkemesi’ne şikayet edeceğiz, dava açacağız” diye konuştu. Kaplan daha sonra, BDP şerhinin olmadığı yeni basılan raporu yere attı.

Balbay'a oturma eylemi

Kürsüye gelen BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın tahliyesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasının CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tebrikleri nedeniyle kesilmesinin ardından BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, başkanlık kürsüsünün önünde oturarak eylem yaptı.

“Acının keyfini yaşayan kadın”

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da konuşmasında, BDP’nin muhalefet şerhinin Bütçe Tasarısı raporundan çıkarılmasına neden olan “Türkiye Kürdistanı” ve “Kürdistan' ifadelerini Başbakan Erdoğan’ın Diyarbakır konuşmasında kullandığını, daha sonra grup toplantısında yeniden vurguladığını söyledi. Sakık “Ancak, bu gelişmelerin ardından ne olduysa oldu, üçüz kardeşler (AKP,CHP,MHP) devreye girince geri adım atmak olmaz. Buradan hukuk çıkmaz, buradan beklediğiniz sonuç çıkmaz” diye konuştu. AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın oturduğu yerden laf atmasına sinirlenen Sakık’ın “Otur yerine, acının keyfini yaşayan kadın. Sen sus...” tepkisi Genel Kurulda kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Canikli ve Ünal’ın itirazları

Usul tartışmasında söz alan AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, “Anayasa’ya sadakat yemini eden bizlerin bu yemine aykırı işlem tesis etmesi söz konusu olamaz. BDP’nin muhalefet şerhindeki ifadelerin Anayasa’ya uygun olması şarttır. Yeni basılan rapor hukukidir ve usul tartışması açılmasını gerektirecek bir boşluk yoktur” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, “Anayasa’yı kabul etmiyorum diye bazı işlemler yapamazsınız. Bunu seçim malzemesi yapmak istiyorsanız o sizin sorununuz. Bizim Kürt kimliği ve Kürt dili ile bir sorunumuzun olmadığını defalarca söyledik. Genel Kurul, üzerine düşen görevi dün yerine getirdi. Kimse bütçe üzerinde şaibe oluşturmaya kalkmasın” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in “Usul tartışması bitmiştir” dedikten sonra Maliye Bakanı7na söz vermesiyle Bütçe görüşmelerine geçildi.