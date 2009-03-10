Deniz Seki, cezaevine girmeden 15 gün önce bir şarkı yazdı. Seki, kaleme aldığı dizelerde hem Hüsnü Şenlendirici'ye, hem aşkını eleştirenlere veryansın etti! ..



'Kıyamam sana susarım' dedi



Sabah'ınhaberine göre; şarkıcı Deniz Seki, içindeki isyanı şarkı sözlerine döktü! Uyuşturucu kullanmak ve başkalarına da temin etmek suçundan tutuklanan Seki, cezaevine girmeden 15 gün önce, yeni albümünü dinlemek için Cenk Eren'in stüdyosuna gitti. Bu sırada duygulanan Seki, önündeki kağıda peşpeşe dizeler yazmaya başladı. Böylece 'Hüda Aşkına' adlı şarkı ortaya çıktı. İşte Seki'nin, Şenlendirici'ye hitaben yazdığı şarkı:



Hüda Aşkına



"Söyleyecek çok sözüm var

Kıyamam sana susarım

Biliyorum yerim dar

Ellere nispet olsun diye mi sevdim

Varsın kimseler inanmasın boş ver

Ellerin eline alkış olmak yakışmaz bize

Sessiz sedasız gülerim boşver

Ne ben sana veda

Ne de sen bana ceza

Yolumuz bu

Böyle bilsin herkes, mutluyuz keza

Aşkın adına, ikimizin hatırına

Ne olur sussun bizi sevenler,

Hüda Aşkına!

