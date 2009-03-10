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Ne olur sussun bizi sevenler!

Deniz Seki, cezaevine girmeden 15 gün önce hem Hüsnü Şenlendirici'ye, hem aşkını eleştirenlere isyanını şarkı yazarak dile getirdi.

10 Mart 2009 02:00

Deniz Seki, cezaevine girmeden 15 gün önce bir şarkı yazdı. Seki, kaleme aldığı dizelerde hem Hüsnü Şenlendirici'ye, hem aşkını eleştirenlere veryansın etti! ..

'Kıyamam sana susarım' dedi

Sabah'ınhaberine göre; şarkıcı Deniz Seki, içindeki isyanı şarkı sözlerine döktü! Uyuşturucu kullanmak ve başkalarına da temin etmek suçundan tutuklanan Seki, cezaevine girmeden 15 gün önce, yeni albümünü dinlemek için Cenk Eren'in stüdyosuna gitti. Bu sırada duygulanan Seki, önündeki kağıda peşpeşe dizeler yazmaya başladı. Böylece 'Hüda Aşkına' adlı şarkı ortaya çıktı. İşte Seki'nin, Şenlendirici'ye hitaben yazdığı şarkı:

Hüda Aşkına

"Söyleyecek çok sözüm var
Kıyamam sana susarım
Biliyorum yerim dar
Ellere nispet olsun diye mi sevdim
Varsın kimseler inanmasın boş ver
Ellerin eline alkış olmak yakışmaz bize
Sessiz sedasız gülerim boşver
Ne ben sana veda
Ne de sen bana ceza
Yolumuz bu
Böyle bilsin herkes, mutluyuz keza
Aşkın adına, ikimizin hatırına
Ne olur sussun bizi sevenler,
Hüda Aşkına!

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