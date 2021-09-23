Ne kadar zamanda bir cinsel yolla bulaşan hastalık testi yaptırmalısınız?

İyi bir cinsel hayat, hepimizin hayatını renklendirip keyifli anlar yaşamamızı sağlayabildiği gibi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar nedeniyle hüsranla da sonuçlanabilir. Eğer birlikte olduğunuz kişiye dair böyle korkularınız varsa, konunun üstünü kapatmak yerine cinsel yolla bulaşan hastalık ya da İngilizce kısaltmasıyla STD testi yaptırmak daha akıllıca bir yol olacaktır. Hatta uzmanlar, illa bir şüphe olmasını beklemeden herkesin STD testi yaptırması gerektiğini söylüyor. Klamidya hastalığı, halk arasında bel soğukluğu da denilen gonokoksi ve AIDS hastalıklarına karşı herkesin en az bir kere test edilmesi gerekiyor.

Ancak birçoğumuz, bazı korkularımız yüzünden hangi belirtileri ciddiye alıp test yaptırmamız gerektiğini kestiremiyoruz.

Uplifers.com'da yer alan yazı şöyle:

1. Son bir yılda cinsel ilişkiniz olduysa



21-25 yaş arasındaysanız ve son bir yıl içinde en az bir kez cinsel ilişkiye girdiyseniz, klamidya hastalığına karşı test yaptırmanız gerekir. Uzmanlar, klamidya hastalığının görülme sıklığının, 25 yaşından sonra ciddi oranda düştüğünü belirtiyor. Bu durumda doktorunuz büyük ihtimalle size bel soğukluğu testi de yapmak isteyecektir.

Eğer 25 yaşından büyükseniz, sağlık otoriteleri yeni bir partneriniz varsa ve korunmadan cinsel ilişkiye girdiyseniz bel soğukluğu ve klamidya için test edilmeniz gerektiğini söylüyor.

2. Şüpheli cinsel ilişkiden 12 hafta sonra



Yakın zamanda test yaptırmış olabilirsiniz ancak HIV virüsünün türüne göre enfeksiyon 1 hafta ile 12 hafta arasında kendini gösterebiliyor. Yani şüpheli cinsel ilişkiden hemen sonra gidip test yaptırdıysanız, bir süre sonra tekrar test yaptırmanız gerekebilir.

3. Birden fazla kişiyle birlikte olduysanız



Uzmanlar, yeni bir partneriniz varsa ideal olanın gidip birlikte test yaptırmak olduğunu söylüyor. Ancak maalesef gerçek hayatta işlerin böyle yürümediğini hepimiz biliyoruz. Eğer bir yıl içinde birden fazla kişiyle birlikte olduysanız, yılda birkaç defa test yaptırmanız gerekebilir.

4. Yeni bir ilişkiye başladıysanız



Yeni bir ilişkiye başladıysanız ve bunun ciddi bir ilişkiye dönüşeceğini hissediyorsanız, korunmadan cinsel ilişkiye girmeden önce en az bir kez gidip birlikte test yaptırmanız iyi olabilir. Test yaptırmanın ilişkinizdeki güveni zedeleyeceğini düşünmeyin, bu aslında karşınızdaki kişiye saygı gösterme meselesi.

5. Uzun süreli bir ilişkiniz varsa



Uzun süredir bir ilişkiniz olduğu için STD testine ihtiyacınız olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak uzmanlar, böyle durumlarda birçok hastanın kötü sürprizlerle karşılaştığını söylüyor.

6. Daha önce bir cinsel hastalık geçirdiyseniz



Eğer daha önce herhangi bir cinsel yolla bulaşan hastalık geçirdiyseniz, en geç altı ayda bir kez cinsel yolla bulaşan hastalık testi yaptırmalısınız.

Kaynak: self.com