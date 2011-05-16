Ne kadar ömrünüz kaldığını 'ölçen' test

T24 - İngiliz Independent gazetesinin manşetten yer verdiği habere göre 400 sterlinlik yani yaklaşık 1000 liralık kan testi, ne kadar ömrünüz kaldığını söylüyor. Ne kadar hızlı yaşlandığınızı tahmin ettiği söylenen kan testi, bu yılın sonlarına doğru İngiltere'de satışa sunulacak.



Tartışmalı bulunan kan testi, her bireyin kromozomlarının uçlarında bulunan ve "telomer" denen hayati önemdeki parçayı ölçüyor.



Kan testini geliştiren bilimadamlarına göre telomerlerin uzunluğu ya da kısalığı, bir kişinin ne kadar hızlı yaşlandığının da en önemli ve en doğru göstergesi.



Söz konusu bilimadamları, bunun kişinin biyolojik yaşının, kronolojik yaşından daha fazla olup olmadığını gösterdiğini savunuyor.



Uzmanlar bir kişinin kaç yıl, kaç ay ömrü kaldığını kesin olarak belirleyemeyeceklerinin altını çiziyor; ancak yapılan bir çok araştırma, telomerleri normalden daha kısa olan kişilerin, telomerleri uzun olanlardan daha önce ölme olasılığı bulunduğuna işaret ediyor.



Independent gazetesi, tıp uzmanlarının telomer testinin önümüzdeki beş ila on yılda yaygınlaşmasını beklediklerini, ancak kimi bilimadamlarının, böyle bir testin daha güçlü bir etik denetime tabi olması gerektiğini de sorguladıklarını aktarıyor.



Kimi doktorlar, insanların gerçekte kaç yaşında olduklarını gösteren bir teste tepki gösterebileceklerine dikkat çekiyor.



Kimileri de böyle bir testin, sahte yaşam iksirlerinin önünü açmasından; yaşlanmayı geciktirdiği iddia edilen, ancak tıbben onaylanmamış uygulamaların satılmaya başlanmasından kaygılı.





