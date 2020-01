Ne izlesek diyenlere; 8 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bugün itibariyle 2'si yerli 8 film vizyona girdi.

Başrollerini Emma Watson ve Dan Stevens’ın paylaştığı Disney animasyonu 'Güzel ve Çirkin'in (Beauty and the Beast), canlı çekim animasyon uyarlaması bu hafta sinemaseverlerle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde, yapımcılığı yine Disney tarafından yapılacak olan filmin yönetmeni Bill Condon, filmde gay bir karakterin yer alacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından filme yönelik tepkiler ve boykot çağrıları başlamış, Disney ise filmden eşcinsel sahnelerin çıkarılması taleplerini kesin bir dille reddetmişti.

Condon'ın Attitude dergisine yaptığı açıklamaya göre, filmin ana karakterlerinden 'Gaston'un yardımcısı 'LeFou' karakteri eşcinsel olacak. Josh Gad tarafından canlandıralacak eşcinsel karakter, Disney tarihinde bir ilk olacak.

'Bu Dünyanın Dışında / The Space Between Us'

Peter Chelsom'un yönettiği ve Asa Butterfield, Britt Robertson, Carla Gugino, Gary Oldman ile B.D. Wong'un oynadığı "Bu Dünyanın Dışında" Mars'ta doğan bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

Senaryosu Peter Chelsom, Allan Loeb ile Tinker Lindsay tarafından kaleme alınan bilim-kurgu ve dram türündeki filmin hikayesi özetle şöyle:

"Mars'ta insan kolonisi kurmak üzere yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan birinin hamile olduğu kalkıştan kısa süre sonra anlaşılır. Hamile astronot Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirip ölür. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot 16 yaşına geldiğinde, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan ancak son derece zeki ve araştırmacı bir genç olmuştur. Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Ayrıca yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı anlaşılır. Ancak Gardner, NASA tarafından kendisine tahsis edilen yerden kaçar. İnternette yazışarak tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek insan olan Tulsa adlı genç kız ile dünyayı ve yıllarca kendisinde var olduğunu bile bilmediği duyguları keşfetmek üzere bir yolculuğa başlar."

'Güzel ve Çirkin / Beauty and the Beast'

Disney'in canlı çekim, klasik animasyon uyarlaması "Güzel ve Çirkin", klasik karakterlerle yeniden izleyici ile buluşacak. Film, bir canavar tarafında kaleye hapsedilen genç, güzel ve özgür Belle'in hikayesini konu alıyor.

Filmde, Belle rolünü Emma Watson, canavar rolünü Dan Stevens, yakışıklı ama sığ bir köylü olan Gaston rolünü Luke Evans, Belle'in babası Maurice rolünü ise Oscar ödüllü oyuncu Kevin Kline üstleniyor.

Ewan McGregor, Stanley Tucci, Audra McDonald ve Emma Thompson gibi başarılı oyuncuların da rol aldığı filmin yönetmen koltuğuna Bill Condon oturuyor.

'Aquarius'

Kleber Mendonca Filho'nun yönettiği filmde Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos ile Humberto Carrao oynuyor.

Senaryosu da Kleber Mendonça Filho'ya ait olan ve Cannes Film Festivali'nde yarışan film, altmışında yaşamdan vazgeçmemiş olan Clara adındaki bir kadın ve o kadının yaşadığı toplumun fotoğrafını beyaz perdeye yansıtıyor.

'Ben Ölmeden Önce / Before I Fall'

Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Elena Kampouris, Jennifer Beals, Alyssa Lynch ve Kian Lawley'in oynadığı filmin yönetmenliğini Ry Russo Young üstlendi.

Lauren Oliver'ın eserinden sinemaya uyarlanan "Ben Ölmeden Önce", kendi ölümüyle sonuçlanan günü tekrar tekrar yaşamak durumunda kalan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

'Yaşam Kürü / A Cure For Wellness'

Gore Verbinski'nin yönetmenliğini üstlendiği "Yaşam Kürü", İsviçre Alplerindeki bir iyileştirme merkezinde gerçekleşen gizemli olayları konu ediniyor.

ABD yapımı dram ve korku karışımı filminin başrollerinde Dane DeHaan, Mia Goth, Jason Isaacs, Celia Imrie ve Adrian Schiller gibi isimler yer alıyor.

'Tatlım Tatlım'

Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Büşra Pekin, Aylin Kontente, Gupse Özay, Şebnem Bozoklu, Bülent Emrah Parlak, Çağlar Çorumlu, Fatih Artman ve Serkan Keskin oynuyor.

Erdoğan'ın "Haybeden Gerçeküstü Aşk" adlı kendi oyunundan sinemaya uyarladığı film, aynı partide tanışan dört çiftin hikayesini anlatıyor.

'Kuyu'

Başrollerinde Murat Ercanlı, Oğuzhan Yücel, Dilara Duman, Neman Asgari ve Olgun Tosun'un yer aldığı filmin yönetmenliğini Serdar Bardakçı üstlendi.

Korku ve gerilim türündeki film, babasını kaybeden küçük bir çocuğun gizemli bir hikayeye adım atmasını sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

'Kırmızı Kaplumbağa / The Red Turtle'

Michael Dudok de Wit'in yönettiği animasyon film, denizde geçirdiği kaza sonucu kendisini kaplumbağaların, yengeçlerin ve kuşların yaşadığı ıssız bir adada bulan bir adamın hikayesi anlatıyor.