'Ne açıklaması yapacağım, Baykal kasetini ben kaldırdım ben'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Düzce mitinginde 'Baykal kasedi' iddialarına cevap verdi. Erdoğan, "Biz inancımız gereği bu tür ahlaksızlıkları yapacak kadar densiz değiliz. O görüntüler internete düştüğünde ben kaldırdım ben" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP’nin Düzce mitinginde konuştu.

Erdoğan’ı konuşmasının satırbaşları şöyle:

Gene bir montaj

Şimdi bu sabah arkadaşlarım bana bir şey söyledi hani malum Baykal ile ilgili bir olay vardı ya, yahu bunu benim ayarladığımı söylüyorlar. Gene bir montaj. Kılıçdaroğlu denilen ahlak yoksunu adam diyor ki “açıklama yapsın.” Yahu neyin açıklamasını yapacağım Bu orada, sosyal medyaya düştüğü zaman onu sosyal medyadan kaldıran kim Ben kaldırdım ben.

‘Plan projeleri yok, ne anlatacaklar?’

Bir süredir ahlakı dışlayan, edebi dışlayan, nezaketi dışlayan, anayasayı, yasaları dışlayan bir siyaset yapılmak isteniyor. Ana duası, cennet kapısı. Cennet annelerin ayakları altındadır, babaların değil. Onun için annelerinizin ayaklarının altını öpün, cennetin kokusunu orada hissedin. Muhalefet partilerini görüyorsunuz. Meydanlarda plan anlatıyorlar mı, proje anlatıyorlar mı? Plan, proje yok ki. Neyi anlatacaklar?

‘Pensilvanya, CHP ve MHP’yi aldattı’

Pensilvanya’daki zat, CHP’yi MHP’yi aldattı. Gitti onlara dedi ki, benim elimde sağlam şantaj malzemesi var, ben buradan yükleneyim, siz de oradan yüklenin. Birlikte bu ghükümeti devirelim dediler. CHP buna inandı, biat etti. MHP de aynı şiekilde inandı. Diz çöktüler. Ama yıkamazlar. Biz milletle geldik, milletle yürüyoruz. Biz gücümüzü halktan ve Hak’tan alıyoruz.

‘CHP utanmadan başörtüsü sorununu biz çözdük diyor’

CHP diyor ki, “başörtüsü sorunun ben çözdüm.” Biz MHP’yle üniversitede başörtülü olarak okumanın yolunu açalım dedik. Engel üzerine engel çıkardı MHP. Dedi ki, “devlet dairesine hayır.” Evet dedik. Ne oldu, 411 oyla meclisten geçti. Şu Doğan Grubu’nun gazeteleri… “411 el kaosa kalktı” dediler. Şimdi CHP, utanmadan sıkılmadan ben çözdüm diyor. Bunu neresi çözdü biliyor musunuz? Yüzde 58. Referandumda siz bize yüzde 58 ile evet dediniz mi? İş bitti. Orada ne CHP vardı ne MHP vardı.

‘ABD’den sipariş memur…’

Şu MHP’ye dersini verin ya. Verin dersini. Çok daha ağır bir ders alsın bunlar. 230 milyar dolar milli gelirle bu Bahçeli bize devretti. Biz, bunun üzerine ne ilave ettik biliyor musunuz? 590 milyar dolar. Şimdi milli gelirimiz 820 milyar dolar oldu. Bahçeli ya, bu işler senin işin değil. Bankaları iflas ettirdiler, Ziraat Bankası çöküyordu, Halkbank öyle, Vakıfbank öyle.

ABD’den sipariş bir memur getirdiler, çözecek zannettiler, çözemedi. Çiftçi kardeşim, Bahçeli yüzde 59 faizle onlara kredi veriyordu, biz yüzde 5’le kredi veriyoruz. Esnaf kardeşim, Bahçeli yüzde 47 faizle kredi veriyordu, biz yüzde 4-5’le. Aramızdaki fark bu.

IMF’ye bu Bahçeli ne kadar borç bıraktı biliyor musunuz? 23.5 milyar dolar. Kim ödedi, biz ödedik. Şimdi sıfır. Merkez Bankası bizim milli bankamız. Siz nasıl milliyetçisiniz? Bunlar kafatası milliyetçisi, kafatası. 27.5 milyar dolarla Merkez Bankası’nı bize devrettiler, şu anda 158 milyar dolar döviz rezervimiz var. Yolsuzlukları olan bir iktidar bunları yapar mı? Devletin borcu neydi biliyor musunuz? Yüz liranın 73 lirası borçtu. Şimdi yüz liranın 35 lirası borç. İhracat 36 milyar dolardı, şimdi 152 milyar dolar. Nereden nereye çıktı.

‘Hizmet derken Pensilvanya’nınki gibi değil’

Şimdi, kitaplarımızı ücretsiz olarak alıyor muyuz? 4+4+4… Şu anda başımız örtülü olarak okullarımıza gidiyor muyuz? Katsayı engeli var mı? İstediğin üniversiteye gidebilir misin? Sizden şimdi gayret istiyorum, en güçlü üniversitelere gideceksiniz. Pensilvanya’yı ne rahatsız etti biliyor musunuz? İmam hatipler rahatsız etti. Düz liselerde Kuran-ı Kerim derslerinin okutulması rahatsız etti.

Biz, şu süre içinde Düzce’ye ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Şu 12 yıl içerisinde Düzce’mize hamdolsun yaptığımız yatırımın toplamı 5 katrilyon oldu. Demek ki ortalama yılda 400 trilyon Düzce’ye yatırım yaptık.

MHP’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Oyunuzu esere, hizmete mi vereceksiniz yoksa ideolojiye mi vereceksiniz? İdeoloji karın doyurmuyor, modern bir şehirciliği getirmiyor, hizmeti getirmiyor. Ama Pensilvanya’nınki gibi bir hizmet değil, karıştırmayalım.