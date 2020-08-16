Ndiaye için Beşiktaş iddiası

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Trabzonspor forması giyen Badou Ndiaye için kulübü Stoke City'e kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Badou Ndiaye.

Kayserispor ile Bernard Mensah'ın satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağlayan Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için de Stoke City'e resmi teklif yaptı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ndiaye, Bordo-mavili takımda 17 maçta görev aldı, 1 gol ve 2 asist üretti.

Stoke City ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu, ülkemizde daha önce Galatasaray ve Osmanlıspor'da da forma giymişti.

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