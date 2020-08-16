Mensah'ta işlem tamam, sırada Davide Santon var

Beşiktaş, Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah transferinde çözümü Atletico Madrid'le yapılan görüşmelerde buldu. Mensah 1 yıllığına kiralanırken, Roma’nın sağ beki Davide Santon'la da prensipte anlaşma sağlandı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ilk maçına 9 gün sonra PAOK karşısında çıkacak olan Beşiktaş transferde vites yükseltirken Kayserisporlu Bernard Mensah’ın ardından Romalı Davide Santon transferini de bitirdi.

Siyah-beyazlılar, Ganalı futbolcu için öncelikle Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı görüşürken, sarı kırmızılıların bonservis ödemesini gerçekleştirememesi nedeniyle rota daha sonra Atletico Madrid’e döndü.



Kulübün transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları da, son gelişmelerin ardından İspanyol ekibi ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu oyuncunun Beşiktaş’a kiralık olarak alınmasını sağladı.

Gökhan Gönül'ün yerine Santon

Gökhan Gönül’ün ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını hızlandıran Kartal, Roma’lı Davide Santon ile de prensipte anlaşma sağladı.



AS Roma'yla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun da kiralık olarak takıma kazandırılması için kulübüyle görüşmeler sürüyor.



Santon geride kalan sezonda Serie A’da sadece 7’si ilk 11’de olmak üzere 15 maçta görev yaparken sakatlıklar nedeniyle 10 maç kaçırdı, 10 kez de kulübeden çıkamadı.



UEFA Avrupa Ligi’nde 5, İtalya Kupası’nda da 1 maçta görev yapan İtalyan futbolcunun geride kalan sezonda gol ya da asisti bulunmuyor.