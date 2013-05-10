NBC'nin Erdoğan röportajındaki çeviri hatası haberden çıkarıldı!

Amerikan NBC televizyonu, röportaj yaptığı Başbakan Tayyip Erdoğan'ı, "Suriye'ye kara harekâtı yapılmasını destekleriz" demiş gibi gösteren haber metnini apar topar değiştirdi. Erdoğan'ın sözlerinin çevirmen hatasından kaynaklandığı belirtildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde dün akşam Amerikan NBC televizyonuna İstanbul'da konuk oldu ve Ann Curry'nin Suriye'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin artık kırmızı çizgiyi aştığını ve dahası kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığını söyleyen Erdoğan'ın, röportaj esnasında kendisine yöneltilen çok kritik bir soruya verdiği yanıt, çevirmen hatası yüzünden bir anda Türkiye ve dünyada manşetlere taşındı. Ancak, NBC bu hatayı fark ederek, röportajın haberleştirilmiş metninde değişiklik yaptı.

Editörden 'değişiklik' notu

Posta.com.tr Editörü Özgür Yusuf Cevahir'in haberine göre, Başbakan Erdoğan'ın, "ABD Suriye'ye kara harekâtı yaparsa destekleriz" demiş gibi anlaşılmasına yol açan metnin düzeltilip yeni haliyle servis edildiği, NBC internet sitesindeki haberin en altına da bir notla vurgulandı.

NBC'deki haber metninin ilk versiyonunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "ABD önderliğinde karadan yapılacak bir Suriye harekâtını ve Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini destekleyeceği" belirtilmişti.

İki unsurlu soru eksik aktarıldı

Çevirmen, Ann Curry'nin yönelttiği, "ABD önderliğinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve kara harekâtına destek verir misiniz?" şeklindeki iki uçlu soruyu Başbakan Erdoğan'a aktarırken sadece "Uçuşa yasak bölgeye destek verir misiniz?" dedi. Erdoğan da, sorunun diğer bölümünden habersiz bir şekilde, "En başından beri biz buna 'evet' dedik" yanıtını verdi.

O bölüm çıkarıldı

Röportajı haberleştiren NBC yazarı Tracy Connor da Türkçe bilmediği için, çevirmenin Erdoğan'a soruyu eksik aktardığını anlayamadı ve Erdoğan'ın verdiği yanıtı, sorunun her iki bölümü için de geçerli sanarak 'hatalı' ilk metni hazırladı.

Bu kritik yanıtın bir anda internet sitelerinde manşetlere taşınmasının ardından NBC hatasını anladı ve "Kara harekâtını destekleriz" şeklindeki bölümü metinden çıkardı.