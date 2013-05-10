Başbakanlık: Başbakanımız Suriye'ye asker göndermekten bahsetmedi!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “ABD, Suriye'ye karadan girerse destekleriz” sözlerine Başbakanlık’tan yalanlama geldi. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Sayın Başbakanımız, Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeye asker gönderme ihtimalinden ya da buna destekten asla söz etmediği gibi, bu hususlarda herhangi bir değerlendirme de yapmamıştır” denildi.

Başbakan Erdoğan’ın Amerika’nın NBC televizyonuna verdiği özel röportajdaki bazı sözlerine Başbakanlık tarafından açıklık getirildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da 09 Mayıs 2013 tarihinde NBC televizyonuna verdiği özel demeçten hareketle yapılan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı gözlenmektedir.

Sayın Başbakanımız, söz konusu mülakatta, Suriye’de uçuşa yasak bölge oluşturulmasıyla ilgili bir soruyu harfiyen şu şekilde cevaplamıştır:

‘Biz tabii başından itibaren bu işe olumlu bakıyoruz: Şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (bunu) masaya yatırır(sa); böyle bir kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi alacak olursa biz buna olumlu bakarız. Ve üzerimize düşeni de yaparız. Burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin üzerinde çok önemli bir görev var. Özellikle de Rusya ve Çin’.

Mülakatın Türkçe deşifresinden aynen aktarılan bu bölümden de açıkça anlaşılabileceği üzere, -bazı basın yayın organlarındaki haberlerin tam tersine- Sayın Başbakanımız, Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeye asker gönderme ihtimalinden ya da buna destekten asla söz etmediği gibi, bu hususlarda herhangi bir değerlendirme de yapmamıştır.

Erdoğan’ın ne dediği iddia edilmişti?

Başbakan Erdoğan, "ABD Suriye'ye karadan girerse destekleriz" dediği iddia edilmişti.

Erdoğan, ABD’de yayın yapan NBC News televizyonuna verdiği özel röportajda Suriye hükümetini kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlarken, ABD’den de daha sert bir tavır sergilemesini istemişti.

Erdoğan ABD askerlerinin Suriye'ye gönderilmesini destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya da “En başından beri... Biz ‘evet’ derdik” yanıtını vermişti.