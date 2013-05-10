Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Suriye'ye karadan girerse destekleriz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de yayın yapan NBC News televizyonuna verdiği özel röportajda Suriye hükümetini kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlarken, ABD’den de daha sert bir tavır sergilemesini istedi. Erdoğan ABD askerlerinin Suriye'ye gönderilmesini destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya da “En başından beri... biz ‘evet’ derdik” yanıtını verdi.

Başbakan Erdoğan, ABD’de yayın yapan NBC News televizyonuna verdiği özel röportajda Suriye hükümetini kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlarken, ABD’den de daha sert bir tavır sergilemesini istedi.

Türkiye’nin ABD’nin Suriye’de bir uçuşa yasak bölge ilan etmesi ya da askerlerini bu ülkeye göndermesini destekleyip desteklemeyeceği sorusuna ise Erdoğan, “En başından beri… biz ‘evet’ derdik” yanıtını verdi.

Washington ziyareti öncesi Ann Curry’e konuşan Erdoğan, “Rejimin kimyasal silahlar ve füzeler kullandığı ortada” dedi.

Kimyasal silahların ne zaman ve nerede kullanıldığına dair net bir açıklama yapmayan Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama’nın eyleme geçmek için gerekli gördüğü “kırmızı çizgi”nin aşıldığını söyledi.

Erdoğan, “O sınır çok zaman önce geçildi” diye konuştu.

Washıngton'da Obama'yla bu konuyu konuyu görüşecek

“Biz ABD’nin daha fazla sorumluluk almasını ve daha ileri adımlar atmasını istiyoruz” diyen Erdoğan, atılacak adımları Obama’yla görüşeceklerini belirtti.

Türk istihbaratının elinde en az 200 füzenin kimyasal saldırılarda kullanıldığına dair bilgiler olduğunu da ifade eden Başbakan, Türkiye’ye getirilen yaralı Suriyelilerde de kimyasal silah izleri olduğunu vurguladı.

Ancak Erdoğan söz konusu silahları isyancıların kullanmış olma ihtimalini reddetti: “Şu an buna inanmam imkansız. Birincisi bunu nasıl alacaklar? Bunu onlara kim verecek? Ancak bu silahlar varsa biz buna karşıyız. Silahlar kimin elinde olursa olsun karşıyız.”