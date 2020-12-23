NBA yeni sezonu bugün oynanan iki maçla başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yeni sezonu bugün oynanan iki maçla beraber başladı. Sezonun açılış maçında Golden State Warriors (GSW)-Brooklyn Nets ile karşı karşıya gelirken ikinci maçta Los Angeles Clippers (LAC)-Los Angeles Lakers (LAL) ile kozlarını paylaştı.

Golden State Warriors 99-125 Brooklyn Nets

Gecenin açılış maçında Brooklyn evinde GSW’yi ağırladı. 2019 NBA Finalleri’nden beri yaşadığı aşil sakatlığından dolayı oynayamayan Kevin Durant, 25 dakikada 22 sayı atarken sağlıklı da bir görüntü verdi. Durant bunun yanında 5 ribaund 3 asist 3 top çalma ile oynadı. Nets’in bir diğer all-star oyuncusu Kyrie Irving ise maçı 26 sayı 4 asist 4 ribaund ile tamamladı. Maça kenardan dahil olan Caris LeVert ise 20 sayı, 9 ribaund 5 asistlik performansı ile galibiyete önemli bir katkı yaptı.

Rakip GSW’da geçen yıl sakatlıklardan dolayı sadece 5 maçta oynayabilen Stephen Curry, 20 sayı 4 ribaund 10 asist ile double double’a imza attı.

Los Angeles Clippers 116-109 Los Angeles Lakers

Günün ikinci maçı iki Los Angeles takımının mücadelesine sahne oldu. LeBron James-Anthony Davis ile Kawhi Leonard-Paul George ikililerinin karşı karşıya geldiği maçta kazanan Los Angeles Clippers oldu. Paul George 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken bu sayıların 26’sını ikinci yarıda kaydetti. Kawhi Leonard ise 26 sayı 2 ribaund 3 asist ile galibiyetin mimarlarından oldu.

Geçen yılın şampiyonu Los Angeles Lakers’ta ise LeBron James 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu ve buna ek olarak 5 ribaund 5 asist yaptı. Anthony Davis ise 18 sayı 7 ribaund ile oynadı. Takıma yeni katılan Denis Schroder 14 sayı 12 ribaund, Montrezl Harrell 17 sayı 10 ribaund ile double double yaptılar.