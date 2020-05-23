NBA tarihinin en ünlü pivotlarından Ewing, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

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New York Knicks'in efsanelerinden olan ve basketbol tarihinin en iyi pivotlarından biri olarak gösterilen Patrick Ewing, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Bugünlerde Georgetown Üniversitesi'nin erkek basketbol takımının başantrenörlüğünü yapan Ewing sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19 test sonucumun pozitif geldiğini paylaşmak isterim. Bu virüs çok ciddi ve hafife alınmamalı. Herkes kendine ve sevdiklerine dikkat etmeli" yazdı.

Georgetown Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 57 yaşındaki Ewing'in başkent Washington'da bir hastaneye kaldırıldığı ve erkek basketbol takımında şu ana kadar testi pozitif çıkan tek kişi olduğu belirtildi.