"NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumuna Kendall Jenner'dan tepki: Cinsel organımı kontrol edemiyormuşum gibi davranıyorlar

ABD'li ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde NBA oyuncusu Devin Booker ile görüntülenince, hakkında, "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına neden oldu.

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kendall Jenner, NBA takımlarından Phoenix Suns forması giren Devin Booker ile beraber görüntülendi.

Sık sık basketbolcularla adı yan yana gelen Kendall’a bir sosyal medya kullanıcısı, “NBA oyuncuları Kendall’ı paslaşıyor” şeklinde skandal bir yorumda bulundu. Söz konusu paylaşım Twitter’da da gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

"Belki de o basketbolcuları paslaşıyordur"

Kendall için yapılan yorumlar sadece bu kadarla kalmadı. Bir başka kullanıcı, "Belki de o basketbolcularla paslaşıyordur" dedi. Bu yorumların ardından Kendall, sessizliğini bozdu.

"Cinsel organımı kontrol edemiyormuşum gibi davranıyorlar"

Twitter’da söz konusu paylaşımı alıntılayarak yanıt veren ünlü model, “Bana cinsel organımı tam olarak kontrol edemiyormuşum gibi davranıyorlar” dedi.

Kendall Jenner'in daha önce de, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons ve Cleveland Cavaliers'de forma giyen Jordan Clarkson, Blake Griffin ve D'Angelo Russell ile birlikte olduğu iddia edilmişti.