NBA 2K21'in ilk kapak oyuncusu ve fragmanı yayınlandı

Eylül ayında PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Google Stadia için yayınlanacak olan NBA 2K21'in kapak atleti ve fragmanı tanıtıldı. NBA 2K21'in üç kapat sporcusundan tanıtılan ilki, Damian Lillard oldu.

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Games ile 2K Sports tarafından yayınlanan basketbol oyunu NBA 2K21'in üç kapak sporcusundan ilki, oyunun fragmanı ve ön sipariş tarihi yayınlandı.



Eylül ayında PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Google Stadia için yayınlanacak olan oyunun kapak oyuncusu, Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard. Lillard'ın takımı Portland, Koronavirüs pandemisi nedeniyle kesilen bu sezonda beklenen performansı sergileyememişti.

Webtekno'dan Erman Çete'nin haberine göre; NBA 2K21'e kapak olmasını 'NBA kariyerinde özel bir an' olarak nitelendiren Lillard, yıllardır NBA 2K'nın hayranı olduğunu ve basketbol kültürünün tüm yönlerini temsil etmelerini sevdiğini söyledi.



Fanatik bir 2K oyuncusu olduğunu belirten Damian Lillard, diğer NBA yıldızları gibi kapak oyuncusu olmaktan onur duyduğunu vurguladı.



Bu, Lillard'ın ilk kez kapak oyuncusu oluşu değil. Portland'ın yıldızı NBA Live 2015'in de kapak oyuncusu olmuştu. Yayınlanan fragmanın da, daha önceki NBA 2K'larda olmayan ölçüde kişisel tonlar barındırdığı görülüyor.