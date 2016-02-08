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Nazlıaka'nın kendisini kastettiğini söyleyen CHP'li Yılmaz: Olayla ilişkilendirildiğimi son bir hafta içinde öğrendim

"Nazlıaka odama sadece bir kez, 2-3 dakikalığına geldi"

08 Şubat 2016 19:51

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın söz ettiği kişinin kendisi olduğunu açıklayan Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Ben olayla ilişkilendirildiğimi son bir hafta içinde öğrendim” dedi. Gazetecilerin ‘niye sizinle ilişkilendirilmek isteniyor” sorusuna Yılmaz, “Ben de bilmiyorum merak ediyorum” yanıtını verdi. CHP’nin Atatürk üzerinde daha fazla tartışılmasına izin vermeyeceğini söyleyen Yılmaz, Nazlıaka’nın odasına sadece bir kez, 2-3 dakikalığına geldiğini söyledi.

Atatürk posterini indirme olayının kendisiyle ilişkilendirilmek istendiği 29 Ocak tarihinden itibaren partinin yetkili organlarıyla görüşmelerimi sürdürdüğünü anlatan CHP’li Necati Yılmaz, “Yaklaşık bir hafta süre içerisinde temin ettiğim Aylin Nazlıka’nın TBMM çalışma odama sadece bir kez geldiği ve sadece 2-3 dakikalık bir süreyle kaldığı ana ilişkin bilgi ve belgelerimi paylaştım. Parti Meclisi bu olayın kesinlikle yaşanmadığına asılsız ve gerçek dışı bir iddia olduğuna karar vermiş ve kamuoyuna resmi açıklamasını yapmıştır” dedi.

Yılmaz, gazetecilerin “Atatürk resmini indirdiniz mi” sorusuna, indirmediği yanıtını verdi ve sosyal medyada indirdiği söylenen tarihlerde ziyaretçilerle ilgili yaptığı paylaşımlara dikkat çekti.

Necati Yılmaz’ın basın toplantısındaki açıklaması şöyle:

Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi’nde konuşulan ve basına yansıyan hususları tekrara ihtiyaç duymuyorum. Türkiye’nin içinden geçtiği bu ağır ve zor süreçte çözümün tek adresi olan Partimin,  vazgeçilmezimiz olan Mustafa Kemal ATATÜRK üzerinden daha fazla tartışılmasına izin veren bir anlayış içinde olmayacağım.

Bu olayın benimle ilişkilendirilmek istendiğini öğrendiğim 29 Ocak 2016 Cuma gününden itibaren Partimizin yetkili organları ile görüşmelerimi sürdürdüm. Partimizin kurultaydan sonra en yetkili organı olan Parti Meclisi’nde, yaklaşık 1 haftalık süre içinde temin ettiğim Aylin NAZLIAKA’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) çalışma odama sadece bir kez geldiği ve sadece 2-3 dakikalık bir süreyle kaldığı ana ilişkin bilgi ve belgelerimi paylaştım. Parti Meclisi, bu olayın kesinlikle yaşanmadığına, asılsız ve gerçek dışı bir iddia olduğuna karar vermiş ve kamuoyuna resmi açıklamasını yapmıştır.

Bu topraklardaki laikliğin, aydınlanmanın, devrimin ve yeniliğin adı Mustafa Kemal ATATÜRK’tür. Ben bu kavramları Mustafa Kemal ATATÜRK üzerinden tanırım. 100 yılın en büyük devrimcisi olarak Mustafa Kemal ATATÜRK’ü görürüm. Bu konu ile ilgili savunma yapmayı kendime zül görürüm, kendimi inkar sayarım.

Yaşanabilecek bir Türkiye mücadelemizde Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilkeleri ve Cumhuriyetimiz’in değerleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Genel Başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun sürekli söylediği bir sözü ben de burada tekrar etmek isterim. “Sen doğru dur, eğri belasını bulur.”

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