"Nazlıaka'nın kelepçesinin açılması için tornavidayı kim getirdi?"

TBMM’de anayasa görüşmelerini bugüne kadar bildiğimiz tanıdığımız kavgaların dışına taşıyan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıka’nın kendisini kürsüye kelepçelemesi ve maruz kalınan şiddetin yankısı bugüne de damgasını vurdu. Ancak o sıcak anlarla ilgili görüntülerde CHP’nin çoğunluğunun Nazlıaka’yı yalnız bıraktığı da dikkat çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, HDP’li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Muş Milletvekili Burcu Çelik çok sayıda kadın milletvekilinin eylemin en başından maruz kaldıkları şiddete kadar olan süreçte Nazlıaka’ya göğsünü siper ettiğini gösteriyor.

CHP’nin çoğunluk sayısıyla koyduğu mesafe kulislerin merak konusunu oluşturdu.

CHP Grup yöneticilerinin kararı mı etkili oldu?

Kulislerde, CHP’nin tutumu konusunda farklı değerlendirmeler dikkat çekti.

CHP’li vekiller eylemle birlikte tüm yaşanan sürecin Meclis’in ara verdiği saatte olduğunu bu nedenle herkesin dağınık halde olduğunu iddia ediyor.

CHP Grup Başkanvekillerinin Nazlıka’nın kürsüye kelepçe eylemiyle kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yaptıkları alınan bu işe karışılmaması kararını milletvekillerine ilettikleri ifade ediliyor. Bu kararın alınmasında ‘CHP ile AKP’li kadınların kavgası’ kaygısının yattığı belirtiliyor.

AKP’li kadınların kelepçeyi mikrofandan ayrılması için kullandıkları tornavida ve anahtar da kulislerin konusu oldu. Nazlıaka'nın kelepçesinin açılması için anahtar ve tornavidayı kimin getirdiği yanıtı şimdilik belli değil.