Nazım'ın aşkı Vera'nın kızı: Nazım bana 'hayatın boyunca hep temiz kalpli yaşa' derdi

Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran'ın hayatının son yıllarını geçirdiği Moskova'da tanıştığı ve evlendiği büyük aşkı Vera Tulyakova'nın kızı Anna Stepanova, şairin 114. yaş günü vesilesiyle 15 Ocak'ta Türkiye'deydi. Stepanova, üvey babasının kendisine verdiği en büyük öğütün şiirleri olduğunu belirterek, "Nazım bana 'hayatın boyunca hep temiz kalpli yaşa Anuşka ben buna çabalıyorum' derdi" ifadelerin kullandı.

Tarabya'dan Rusya'ya gizlice kaçmak zorunda kalan şairi, Şişli Belediyesi'nin 15 Ocak'ta düzenlediği, sevenlerinin Boğaz’a karanfil bırakarak yaptığı anmaya katılan Stepanova, Nazım'ı Vatan'dan Melis Güvenç'e anlattı.

Nâzım Hikmet'le sekiz yaşında tanışan ve üç yıl boyunca baba kız ilişkisiyle aynı evde yaşayan Anna Stepanova verdiği röportajın tamamını okumay için tıklayınız.