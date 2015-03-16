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Nazım Hikmet'in yattığı mezarlıkta yangın

UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan Novodeviçye Manastırı'nda yangın çıktı

16 Mart 2015 09:52

Yangın, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde bulunan Novodeviçye Manastırı'nın kilise çanı bölümünde saat 21.45 sıralarında başladı. Bu bölümde inşaat çalışmaları yapılıyordu.

Kremlin Sarayı'na çok yakın bir noktada bulunan manastırdaki yangına 16 itfaiye aracı ve 58 itfaiye görevlisi gönderildi.
Moskova’nın bir çok semtinden görünen yangın gece geç saatlerde söndürüldü.

Yangının çıktığı Novodeviçye Manastırı’nın bahçesindeki mezarlıkta ünlü şair Nazım Hikmet’in mezarı da bulunuyor.
Yangının çıktığı kuleden Nazım’ın mezarına kadar olan mesafe yaklaşık 200 metre.

Novodeviçye Manastırı 16. yüzyılda inşa edildi. Nazım Hikmet 1963 yılında manastırın da bulunduğu Novodeviçye Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Ünlü besteciler Vladimir Mayakovsky, Sergey Prokofyev, Dimitri Şostakoviç’in yanı sıra, ünlü yönetmen Sergey Ayzenştayn, Sovyetler Birliği eski Devlet Başkanı Nikita Kuruşçev ve ünlü yazar Nikolay Gogol’ün mezarları da burada bulunuyor.

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