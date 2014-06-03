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Yaşam

Nazım Hikmet Moskova'da anıldı

Nazım Hikmet'in mezarına karanfiller bırakıldı ve beyaz güvercin uçuruldu

03 Haziran 2014 19:19

Ünlü şair Nazım Hikmet, ölümünün 51'inci yılında Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. 

Novodeviçye Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Aydın Sezgin'in yanı sıra Moskova'da yaşayan çok sayıda Türk katıldı. 

Anma törenine Türkiye'den gelenler arasında ise sanatçı Şevval Sam, Sümer Ezgü ve Ahmet Mümtaz Taylan bulunuyor. 

Törende konuşan Büyükelçi Sezgin, bu sene anma etkinliğine üçüncü kez katıldığını belirterek, "Dünya şairi Nazım ile aynı dili konuşmaktan gurur duyuyoruz" dedi. 

Törendeki konuşmaların ardından Nazım Hikmet'in mezarına karanfiller bırakıldı ve beyaz güvercin uçuruldu. Moskova'daki anma etkinlikleri, akşam Şevval Sam konseriyle devam edecek. 

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